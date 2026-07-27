Asesinato de un exconvicto en Las Heras: no descartan que los agresores sean del barrio Sargento Cabral

Los investigadores no descartan que el hombre con un amplio prontuario (había estado preso por homicidio y tentativa de homicidio ) que fue asesinado en Las Heras en la madrugada del domingo haya sido atacado por delincuentes del barrio Sargento Cabral, lugar donde fue ultimado.

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Si bien en un primer momento no se dio a conocer su identidad, luego la víctima fue identificada como Santiago Luis Ramírez (42), conocido en el ambiente delictivo como “el Feo”.

En un primer momento se creyó que un auto que estaba estacionado en las inmediaciones de la escena del crimen podía tener relación con el hecho, pero luego se comprobó que ese Volkswagen Gol blanco era de la víctima.

Otra de las pistas que se sigue es la de las drogas, ya que Ramírez tenía encima algo de cocaína. En tanto, se descartó el robo, ya que tenía sus pertenencias consigo, entre ellas el celular.

Como en la zona no hay cámaras de seguridad que captaran la acción, los investigadores tuvieron en cuenta la declaración de algunos vecinos.

Según información policial, Santiago Ramírez tenía antecedentes desde el año 2002 al 2008 por: robo agravado, robo agravado en grado de tentativa, abuso de armas, robo agravado en poblado y en banda, y portación de arma de fuego.

Luego, en 2009, por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y robo agravado por el uso de arma de fuego.

En 2010 fue juzgado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por lo que recibió una pena de 14 años de prisión. Y en 2022 fue imputado por encubrimiento por receptación dolosa en concurso real con uso de documento falso.

Las Heras: investigan brutal ataque a exconvicto

El hecho ocurrió cerca de las 2:30 en la esquina de Cumbre Nevada y Padre Llorens, de Las Heras. Un llamado al 911 alertó sobre detonaciones y la presencia de una persona tendida en la calle, lo que motivó el inmediato despliegue de efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al hombre con lesiones visibles provocadas por disparos. Los médicos resolvieron su traslado al Hospital Central para recibir atención de urgencia.

En el centro asistencial, el médico de guardia constató que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo, con orificio de entrada y salida en la región parietal, además de otro impacto en el abdomen.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, el hombre permaneció internado en estado crítico y falleció alrededor de las 5:38, según informaron desde el hospital.