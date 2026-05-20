Reacción clave de San Lorenzo: empate valioso en Brasil por la Copa Sudamericana

San Lorenzo logró un empate clave 2 a 2 en su visita a Santos, en el estadio Urbano Caldeira, por la quinta jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana , en un partido que lo mantiene en lo más alto de la tabla y con la clasificación a octavos de final al alcance de la mano.

El encuentro comenzó con un impacto inmediato del conjunto brasileño, que aprovechó u n error en la salida de San Lorenzo para abrir el marcador en la primera jugada clara del partido . Con velocidad y precisión en la transición, Santos encontró espacios y golpeó temprano para tomar el control del desarrollo.

Pese a la desventaja, el equipo argentino intentó asentarse en el juego, aunque le costó sostener la posesión y romper la presión del local. Santos, más firme en el primer tramo, amplió la diferencia antes del descanso y parecía encaminar el triunfo en Vila Belmiro .

Sin embargo, el complemento mostró otra cara del “Ciclón”. Con mayor agresividad y decisiones más claras en ataque, San Lorenzo fue creciendo en el partido hasta encontrar el descuento que le devolvió la confianza. A partir de allí, el equipo argentino adelantó líneas y terminó arrinconando a su rival.

image El empate sobre la hora del equipo de Boedo de mano de Auzmendi gentileza.

Por muy poco no lo terminó ganando

La reacción se completó con el empate, que llegó tras una buena definición en el área, sellando un punto que terminó teniendo valor no solo por el desarrollo del encuentro, sino también por el contexto del grupo.

Con este resultado, San Lorenzo se mantiene en lo más alto de la zona y depende de sí mismo en la última fecha para sellar el pase directo a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En caso de conseguir un triunfo en casa, asegurará su clasificación sin necesidad de repechaje, en una definición que promete ser ajustada hasta el final.