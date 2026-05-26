La decisión que tomó el hijo del fundador de Mango tras ser acusado de matar a su padre

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango , anunció este martes en una "carta abierta" que deja temporalmente sus cargos en la compañía, aunque conservará sus responsabilidades en los "proyectos familiares, empresariales y sociales", para centrarse en defender su inocencia.

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En la carta, remitida a la agencia EFE por portavoces autorizados de la familia, el hasta ahora vicepresidente de Mango argumenta que la "atención y el foco" que exige su defensa en el proceso judicial, tras su imputación por el presunto homicidio de su padre, le impide "mantener el alto compromiso" que exigen sus responsabilidades en la compañía.

Andic fue detenido la semana pasada, y puesto en libertad bajo fianza de un millón de euros, por su presunta relación con el homicidio de su padre Isak , quien falleció en diciembre de 2024 al caer desde una altura de más de 100 metros en una excursión en la montaña de Collbató (Barcelona) en la que le acompañaba su hijo.

En la misiva, Jonathan Andic mantiene que la acusación de homicidio es "injusta e infundada" y denuncia que se haya construido un relato con una visión "descontextualizada y tergiversada" de lo sucedido, aunque se muestra convencido de que se demostrará su inocencia.

En ese sentido, asegura que siempre ha querido "profundamente" a los suyos y, "de una manera muy especial", a su padre.

"Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos", subraya Andic, tras insistir en que esas situaciones fueron superadas "con gran esfuerzo, generosidad y ayuda".

El primogénito del fundador de Mango comunica que, para defenderse en el proceso judicial abierto, decidió apartarse "temporalmente" de su "dedicación" a Mango, "conservando el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales".

"Tomo esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para mí. Afronto este proceso con serenidad y entereza, y necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia", agrega la carta abierta.

Jonathan Andic recordó que cuenta con el "apoyo" de su familia y de su entorno, por lo que asumió esta situación con "la tranquilidad" y la "convicción" de que los hechos demostrarán "de forma clara" su inocencia, y que "la verdad acabará imponiéndose".

"Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad", afirma el primogénito.

"Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona", remarcó Jonathan Andic.

El hijo del fundador de Mango denunció asimismo que se ha "construido un relato público" con una "visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad".