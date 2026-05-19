Impactante giro en la muerte del magnate dueño de Mango: creen que su hijo lo tiró por una barranco de 100 metros

Este martes, los Mossos d’Esquadra detuvieron a Jonathan Andic , de 40 años e hijo del fundador de la multinacional Mango , Isak Andic . La detención se produjo tras una investigación de dieciocho meses que busca esclarecer la participación del actual vicepresidente de la firma en la muerte de su padre , ocurrida en diciembre de 2024.

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El deceso de Isak Andic , de 71 años, se produjo mientras realizaba senderismo junto a su hijo mayor en las afueras de Barcelona. Los detalles iniciales del caso indicaban que el empresario cayó unos 100 metros en una zona de montaña conocida como las cuevas de salitre de Collbató .

Jonathan Andic, quien era el único acompañante, relató en aquel momento que escuchó un desprendimiento de piedras y arena antes de ver a su padre caer al vacío. Fue el propio Jonathan quien llamó a los servicios de emergencia para pedir auxilio.

Días después, la muerte fue comunicada por la empresa y las autoridades como un trágico accidente producto de un resbalón, sin embargo, la línea de investigación actual apunta a un posible homicidio.

janathan andic mango Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, llegando a los juzgados de Martorell.

Los investigadores indican que el recodo de la montaña por donde se precipitó el empresario es uno de los principales indicios de criminalidad a que se aferran. Se trata de un ángulo en el que aseguran que es difícil despeñarse por un mero tropiezo, dado que el precipicio no bordea el camino.

Otra circunstancia que levanta las sospechas de los investigadores es la actitud de Andic en relación con la excursión a la que invitó a su padre. Fue él mismo quien organizó la ruta y, antes de iniciarla, indicó al escolta que se encargaba de la seguridad de Isak que no les acompañara porque querían conversar en privado.

Asimismo, los Mossos consideran incongruentes algunas de las explicaciones que dio Jonathan Andic respecto a sus movimientos el día de la fatídica excursión, dado que las ubicaciones detalladas por el sospechoso no coinciden con las que marca el GPS de su móvil.

isak-andic Isak Andic, fundador de Mango.

Como móvil del crimen creen que podría haber sido económico. Jonathan podría haberle guardado rencor a su padre, luego de ser apartado de la primera línea de la empr4esa y dejar en junio de 2025 la dirección de Mango Man de la que fue responsable durante 17 años. Su familia, sin embargo, desmiente esa supuesta mala relación entre padre e hijo.

La situación judicial del hijo del fundador de Mango

El detenido fue trasladado a los juzgados de Martorell, donde se espera que preste declaración nuevamente. A pesar de la acusación, Jonathan Andic siempre defendió su inocencia.

La muerte de Isak Andic, nacido en Estambul y fundador de una de las mayores firmas de moda del mundo con 2.800 tiendas, generó fuerte conmoción en España, donde era considerado una de las personas más ricas del país. En su momento, el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, lamentó el fallecimiento calificándolo como un hecho "inesperado" ocurrido durante su actividad de ocio.