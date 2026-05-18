Trump frenó una ofensiva militar contra Irán por el avance de las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , reveló que decidió cancelar un ataque militar contra Irán que estaba previsto para este martes. La decisión la tomó luego de recibir pedidos de líderes de Qatar , Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para priorizar las negociaciones diplomáticas con Teherán.

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El mandatario republicano sostuvo que la decisión fue tomada debido a que existen conversaciones “serias” para alcanzar un acuerdo que permita reducir la tensión en Medio Oriente y evitar una nueva escalada bélica en la región.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, Trump explicó que el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani ; el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman Al Saud ; y el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan , le solicitaron suspender la operación militar prevista contra la República Islámica de Irán.

Según expresó el mandatario estadounidense, los tres líderes consideran que las negociaciones podrían desembocar en un acuerdo “muy aceptable” tanto para Estados Unidos como para los países de Medio Oriente.

Trump remarcó además que cualquier eventual entendimiento deberá incluir la prohibición del desarrollo de armas nucleares por parte de Irán. Pese a la suspensión del ataque, el presidente norteamericano aclaró que ordenó a las Fuerzas Armadas mantenerse preparadas para una eventual ofensiva de gran escala si las conversaciones fracasan.

Donald Trump Estados Unidos pausó una ofensiva militar contra Irán en medio del diálogo diplomático. (foto archivo) EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

En ese sentido, indicó que instruyó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine, para que mantengan capacidad operativa inmediata ante cualquier escenario.

Horas antes, Trump había advertido en una entrevista con el diario New York Post que no estaba dispuesto a realizar concesiones frente a Irán y lanzó una frase que incrementó la tensión internacional: “Irán sabe lo que va a pasar pronto”.

Irán defendió el diálogo pero rechazó ceder

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, defendió la continuidad de las negociaciones, aunque aseguró que dialogar “no equivale a rendirse”.

El mandatario iraní sostuvo que Teherán participa de las conversaciones “con dignidad y autoridad”. Además afirmó que bajo ninguna circunstancia renunciará a los derechos legítimos de su país.

Además, reiteró que Irán continuará defendiendo sus intereses nacionales en medio de las tensiones diplomáticas con Washington.

Pakistán actúa como mediador

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se desarrollan con Pakistán como intermediario, tras el alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril. Aunque las conversaciones siguen activas, las diferencias entre ambas partes todavía impiden avanzar hacia una segunda ronda formal de negociaciones.

Desde Teherán cuestionaron algunas acciones militares estadounidenses en la región, entre ellas la incautación de buques iraníes y la presión sobre el estrecho de Ormuz, al considerar que esas medidas dificultan el proceso diplomático.