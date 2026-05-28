La Casa Blanca llamó "aliens" a migrantes indocumentados y lanzó una web para denunciarlos

La Casa Blanca lanzó una nueva página oficial dedicada a la política migratoria del gobierno de Donald Trump , donde compara a los inmigrantes indocumentados con “aliens” y habilita una herramienta para denunciarlos.

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El sitio, titulado “Aliens” , utiliza un juego de palabras entre el término legal en inglés para referirse a extranjeros y su significado popular vinculado a extraterrestres.

La nueva plataforma incluye un fuerte mensaje político contra la inmigración irregular en Estados Unidos. “ Han estado caminando entre nosotros , viviendo en nuestros vecindarios e interactuando con nosotros en nuestras vidas diarias”, señala el texto oficial.

La publicación agrega: “Han comprado en las mismas tiendas, acudido a las mismas clases que nuestros hijos y vivido existencias humanas aparentemente normales. Con una excepción: no pertenecen aquí ”. Desde la administración republicana también acusaron a gobiernos anteriores de haber permitido el ingreso irregular de migrantes y de “acelerar la invasión” .

La Casa Blanca comparó a migrantes indocumentados con "aliens" y lanzó una web para denunciarlos.

La web permite denunciar personas sin documentación

El portal incorpora un sistema para reportar presuntos casos de inmigración irregular en distintos puntos del país. Además, muestra un mapa con detenciones realizadas en diferentes estados y detalla información sobre los delitos atribuidos a los arrestados y sus nacionalidades.

Según el contenido publicado por la Casa Blanca, el objetivo de la herramienta es reforzar la política migratoria impulsada por Trump desde su regreso al poder. “El presidente Trump dijo la verdad. Se acabó el encubrimiento. Hay que proteger la frontera. Hay que deportarlos a todos”, afirma el mensaje difundido en la web oficial.

La plataforma también exhibe un contador actualizado en tiempo real con la cantidad de arrestos de inmigrantes indocumentados registrados desde la asunción de Trump. De acuerdo con el propio sitio, la cifra ya supera los tres millones.

La web incluye además un desglose territorial de las detenciones y una lista con los países de origen de las personas arrestadas. Entre las nacionalidades mencionadas aparece Argentina.

La polémica frase sobre los “aliens”

El mensaje oficial difundido por la Casa Blanca sostiene que los inmigrantes indocumentados “invadieron” Estados Unidos “al amparo de la oscuridad”.

“No eran hombrecitos verdes. Estos ‘aliens’ son los millones de inmigrantes ilegales que invadieron nuestro país”, concluye el texto publicado por la administración estadounidense.