Un pequeño pueblo de Estados Unidos busca atraer nuevos vecinos con una propuesta poco común: terreno gratis para quienes construyan una vivienda y hasta 1.750 dólares para familias con hijos. Se trata de Curtis, ubicado en el estado de Nebraska. La oferta no significa que entreguen una casa terminada ni que cualquiera pueda mudarse sin condiciones.

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El programa está pensado para personas o familias dispuestas a instalarse, construir y sumarse a la comunidad local.

El sitio oficial de la ciudad informa que Curtis ofrece lotes gratuitos para construir una vivienda unifamiliar, siempre que se cumplan determinadas especificaciones y plazos.

Los terrenos están ubicados sobre calles pavimentadas y cuentan con servicios disponibles. La entrega queda sujeta a condiciones y aprobación correspondiente.

Estados Unidos busca voluntarios para vivir gratis con terreno incluido y ofrece hasta 1.750 dólares (2)

Además, el programa de desarrollo económico local contempla incentivos en efectivo para familias que se muden desde otro distrito escolar.

Quiénes pueden recibir hasta 1.750 dólares

El incentivo familiar depende de la cantidad de hijos. Las familias con un hijo pueden recibir 750 dólares; con dos hijos, 1.250 dólares; y con tres o más, hasta 1.750 dólares.

Para acceder, los hijos menores de 18 años deben estar inscriptos en las escuelas públicas de Medicine Valley, según indica la información oficial de Curtis.

También se aclara que, si la familia primero alquila con intención de comprar o construir dentro del año, debe completar una solicitud previa.

Por qué el pueblo busca gente

Curtis forma parte de esos pueblos pequeños del centro de Estados Unidos que buscan sostener población, escuelas, comercios y actividad económica.

Estados Unidos busca voluntarios para vivir gratis con terreno incluido y ofrece hasta 1.750 dólares (1)

La estrategia no apunta al turismo, sino a sumar residentes reales. Por eso el beneficio está ligado a construir, comprar vivienda o inscribir hijos en el sistema escolar local.

No se trata de “vacaciones gratis”, sino de una política para atraer familias y fortalecer la base económica de la zona.

Estados Unidos busca voluntarios para vivir gratis con terreno incluido y ofrece hasta 1.750 dólares (3)

Qué hay que tener en cuenta antes de ilusionarse

La oferta puede sonar muy tentadora, pero construir una casa en Estados Unidos implica permisos, materiales, mano de obra, impuestos, seguros y costos de vida.

También hay que considerar visa, situación migratoria, trabajo, idioma, distancia familiar y adaptación a un pueblo pequeño.