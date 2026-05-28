Mendoza busca posicionarse ante Estados Unidos y crecen las expectativas por el acuerdo comercial

Empresarios mendocinos, funcionarios locales y congresistas de congresistas de Estados Unidos participaron de una ronda de intercambio organizada por el Ministerio de Producción y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) . El encuentro contó con la participación del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas , y se desarrolló este jueves en la Residencia Oficial del Gobernador, ubicada en La Puntilla.

La llegada de la delegación estadounidense implicó un importante operativo de seguridad y protocolo, coordinado entre fuerzas provinciales, federales y equipos diplomáticos. Los participantes intercambiaron puntos de vista y mostraron lo que ambas regiones pueden ofrecerse entre sí. El foco estuvo puesto en las oportunidades de inversión e intercambio entre Mendoza y Estados Unidos así como en el potencial que posee la implementación del acuerdo de libre comercio entre ambos países.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , señaló que el evento formó parte de una agenda más amplia vinculada con las relaciones comerciales internacionales de Argentina y el escenario que podría abrirse si avanza el acuerdo económico con Estados Unidos . “El embajador había sido invitado en varias oportunidades por el gobernador, Alfredo Cornejo, y finalmente decidió venir a Mendoza, lo que nos halaga”, señaló el ministro cuya área colaboró junto a AmCham en la organización de la actividad.

La selección de las firmas participantes fue coordinada principalmente por la cámara americana, con apoyo logístico y articulación del Gobierno provincial. Con un formato de mesa redonda participaron empresas de la talla de Impsa, Ceosa, Globant, Distrocuyo, Aerotec, Ferrogloble, Rockwell Automation, PWC, Venoil, Argenteo Mining, Sancor, Interbrain, HG Perforaciones, Peñaflor, Wines of Argentina y Bodega Zuccardi. “El encuentro deja expectativas por las posibilidades de ampliar vínculos comerciales y atraer inversiones en áreas estratégicas”, expresó Vargas Arizu

Expectativas de intercambio e inversión

El ministro de Producción remarcó que Argentina comienza a ser observada nuevamente como un destino atractivo a partir de la estabilización macroeconómica. El encuentro también se interpretó como una señal política y económica de acercamiento entre el sector empresario mendocino y referentes institucionales estadounidenses. Esto en un contexto donde Argentina busca reposicionarse en el escenario internacional y recuperar competitividad para captar inversiones.

Para la provincia, la posibilidad de avanzar con el acuerdo comercial con Estados Unidos representa una oportunidad clave para potenciar exportaciones, atraer capitales y fortalecer sectores estratégicos como energía, agroindustria, minería, economía del conocimiento y vitivinicultura. “Mendoza puede transformarse en una puerta de entrada para nuevas inversiones y oportunidades de negocios”, destacó Vargas Arizu.

WhatsApp Image 2026-05-28 at 16.04.34 Los congresales de Estados Unidos arribando a la residencia del gobernador

En este sentido, Juan Manuel Domínguez del comité ejecutivo de Impsa comentó que se trató de una reunión estratégica con el fin de potenciar el lazo comercial y político entre ambos países. Esta empresa ya posee vínculos muy activos con Estados Unidos en donde apuesta fuerte en tres unidades de negocios específicas. “De hecho esta semana la compañía firmó un acuerdo estratégico con National Electric Coil (NEC) para potenciar el desarrollo comercial de su unidad Hydro en Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica”, subrayó Domínguez.

Para Maximiliano Hernández Toso, director de Globant, el encuentro se enmarcó dentro de las relaciones entre Estados Unidos y Argentina, que están en el mejor momento. Desde su punto de vista, sería ideal que estas se institucionalizaran más ya que en la actualidad se encuentran en un nivel muy personalista. “Para nosotros, que somos una empresa que no está en Mendoza por los recursos naturales sino por sus recursos humanos, es fundamental el intercambio educativo, el intercambio en ciencia y tecnología y el intercambio cultural”, expresó Hernández Toso quien agregó que este tipo de espacios colaboran en el desarrollo del capital humano.

Rodolfo Giro y Alberto Aguiló, confundadores de la empresa de tecnología Interbrain, valoraron el evento por las oportunidades que podrían generarse. “Son reuniones que estrechan vínculos y generan confianza”, observó Giro al tiempo que subrayó el hecho de que tanto la provincia como el país están dentro del mapa de inversiones norteamericanas. Aguiló, por su parte, contó que conocieron a uno de los referentes del congreso estadounidense quien cuenta con experiencia en tecnología, inteligencia artificia y trabaja en sus regulaciones. “Nos abre un muy buen camino para para entrar en contacto con lo que es el sector de tecnología y la economía del conocimiento en Estados Unidos”, se entusiasmó Aguiló.

En tanto, José Bevaqua, miembro del Directorio de CEOSA, también expresó satisfacción por el resultado del encuentro. “A nosotros particularmente nos interesa mucho porque, si bien somos una constructora con 50 años de experiencia, tenemos empresas del grupo dedicadas a la minería, la informática, inteligencia artificial y las energías renovables”, destacó el empresario. Al igual que el resto de los participantes valoró la presencia del embajador así como la posibilidad de establecer vínculos que redunden en mayor conocimiento, confianza y redes de desarrollo e inversión.