"Habemus Papas" tendrá dos sedes este año y será el puntapié inicial del clúster provincial

En el contexto de las celebraciones por el Día Internacional de la Papa , Mendoza tendrá su segunda edición de " Habemus Papas ", una propuesta que combina desarrollo científico, innovaciones privadas y gastronomía regional , con miras a fortalecer el cultivo de la papa como componente estratégico para la diversificación productiva regional .

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El evento tendrá dos partes. El viernes 29 de mayo será el turno de una jornada científico-técnica , que se realizará en la sede de INTA Mendoza (Acceso Sur y Aráoz, Luján de Cuyo), de 8.30 a 15.00.

El programa, orientado a profesionales y otros actores del sector, incluye:

Conferencias sobre tendencias en Latinoamérica y el mundo, y agricultura regenerativa, con disertantes de Perú, Ecuador y Argentina.

Conversatorios sobre las ventajas productivas de Mendoza para el cultivo de papa; actualidad de la producción y comercialización para consumo en fresco, industria y papas andinas.

Lanzamiento oficial del Clúster de la Papa de Mendoza.

Presentación del libro “Papas andinas y quinua ”

” Masterclass gastronómica y almuerzo temático

Espacios de interacción con empresas e instituciones

Inscripciones: Los interesados pueden reservar su lugar escaneando el código QR oficial o ingresando al siguiente link: https://forms.gle/oe74TUiavpth1uDU6

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Festival de la papa

El sábado 30 de mayo la celebración se traslada a la Estancia Atamisque (La Carrera, Tupungato) a partir de las 11. Esta jornada orientada al público en general, busca posicionar a la papa como un producto identitario de nuestra cocina y del trabajo sostenible.

El programa prevé conversatorios con referentes del INTA, la empresa Simplot y el Centro Internacional de la Papa. También habrá una variada oferta gastronómica a cargo de una decena de chefs invitados, con platos enfocadas en las papas andinas. La propuesta se completa con feria de productores, vinos selectos y paisajes únicos de montaña.

Para más información sobre el festival, los interesados pueden consultar en Instagram: @estancia.atamisque

Este evento es posible gracias a la organización conjunta de INTA, Tierras Atamisque, la Municipalidad de Tupungato, Simplot, Casa Vigil y el Ministerio de Producción de Mendoza. Acompañan empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo agrícola y tecnológico de la región.