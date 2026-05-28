"Habemus Papas" tendrá dos sedes este año y será el puntapié inicial del clúster provincial

En el contexto de las celebraciones por el Día Internacional de la Papa, Mendoza tendrá su segunda edición de " Habemus Papas", una propuesta que combina desarrollo científico, innovaciones privadas y gastronomía regional, con miras a fortalecer el cultivo de la papa como componente estratégico para la diversificación productiva regional.
El evento tendrá dos partes. El viernes 29 de mayo será el turno de una jornada científico-técnica, que se realizará en la sede de INTA Mendoza (Acceso Sur y Aráoz, Luján de Cuyo), de 8.30 a 15.00.
El programa, orientado a profesionales y otros actores del sector, incluye:
- Conferencias sobre tendencias en Latinoamérica y el mundo, y agricultura regenerativa, con disertantes de Perú, Ecuador y Argentina.
- Conversatorios sobre las ventajas productivas de Mendoza para el cultivo de papa; actualidad de la producción y comercialización para consumo en fresco, industria y papas andinas.
- Lanzamiento oficial del Clúster de la Papa de Mendoza.
- Presentación del libro “Papas andinas y quinua”
- Masterclass gastronómica y almuerzo temático
- Espacios de interacción con empresas e instituciones
Inscripciones: Los interesados pueden reservar su lugar escaneando el código QR oficial o ingresando al siguiente link: https://forms.gle/oe74TUiavpth1uDU6
Festival de la papa
El sábado 30 de mayo la celebración se traslada a la Estancia Atamisque (La Carrera, Tupungato) a partir de las 11. Esta jornada orientada al público en general, busca posicionar a la papa como un producto identitario de nuestra cocina y del trabajo sostenible.
El programa prevé conversatorios con referentes del INTA, la empresa Simplot y el Centro Internacional de la Papa. También habrá una variada oferta gastronómica a cargo de una decena de chefs invitados, con platos enfocadas en las papas andinas. La propuesta se completa con feria de productores, vinos selectos y paisajes únicos de montaña.
Para más información sobre el festival, los interesados pueden consultar en Instagram: @estancia.atamisque
Este evento es posible gracias a la organización conjunta de INTA, Tierras Atamisque, la Municipalidad de Tupungato, Simplot, Casa Vigil y el Ministerio de Producción de Mendoza. Acompañan empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo agrícola y tecnológico de la región.