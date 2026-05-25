Mendoza puso un vermut nacido en la pandemia entre los mejores del mundo

El vermut "Vecino" fue reconocido con la medalla de bronce en los World Drinks Awards 2026, que tendrá su cena de gala en Londres. La distinción ubicó a este aperitivo, elaborado en Mendoza , junto a etiquetas de países con tradición en este tipo de bebidas como Italia, España y Camboya.

Gran Sombrero Malbec 2024, el vino argentino que es un indiscutido en su categoría

Las ventas de vino repuntaron en el primer trimestre, pero crecen los segmentos más baratos

La marca trabaja sobre una reinterpretación del vermú clásico de Turín, utilizando vino blanco producido con cepas criollas como criolla chica, criolla grande y Pedro Giménez. A partir de esa base vínica, el producto construye un perfil donde conviven dulzor, amargor y acidez. El caramelo tostado es uno de los componentes centrales de la receta: aporta color y equilibra el ajenjo, botánico característico del vermú.

La composición aromática incluye romero, coriandro y nuez moscada. En boca aparecen notas de canela y vainilla, con referencias que remiten a vinos fortificados como el oporto y el jerez. Desde la marca definen al producto como un vermú de perfil herbal y orientado a consumidores que buscan bebidas con identidad y menor graduación alcohólica.

Detrás del proyecto están Christian O’Farrell y Martín Tripodi, quienes luego sumaron a Tomás Kelly. Los tres habían desarrollado experiencia en el sector de la cerveza artesanal . Tras los cambios que atravesó ese mercado después de la pandemia, comenzaron a trabajar en nuevas alternativas vinculadas al universo de los aperitivos. Hoy, recibieron una distinciòn internacional, siendo el único producto de la región premiado en la presente edición.

El proceso de elaboraciòn incluyó pruebas con distintos botánicos, bases vínicas y niveles de azúcar. Durante 2022 avanzaron en el desarrollo de la receta definitiva y en 2023 lanzaron al mercado la primera presentación comercial de 750 mililitros. A partir de allí comenzó la expansión de la marca.

El crecimiento del vermut en Argentina acompaña una tendencia internacional vinculada a bebidas de menor graduación y mayor complejidad aromática. También existe un componente cultural asociado al aperitivo y a los espacios de encuentro. En ese escenario, distintas etiquetas nacionales comenzaron a ganar presencia en bares, restaurantes y vinotecas.

VERMUT2 Con una receta que honra el pasado, este vermut desarrolla la experiencia de cercanía.

Una bebida Vecina

«Vecino» produce junto a una destilería de Mendoza para ampliar volúmenes y sostener la distribución. El proyecto pasó de pequeñas partidas iniciales a una escala de producción que alcanza decenas de miles de botellas.

La marca ya se comercializa en más de 120 puntos de venta del país, con presencia en ciudades como Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Además de bares y restaurantes, el producto también se vende mediante canales digitales.

El concepto de “vecino” funciona como eje de identidad de la marca. La propuesta busca asociarse a cercanía y tradición, elementos que también aparecen en el diseño de las etiquetas y en la referencia visual a paisajes mendocinos.