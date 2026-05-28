Un diputado de Mendoza se reunió con Claudio "Chiqui" Tapia en la AFA: quién es y a qué fue

El diputado de Mendoza y uno de San Juan visitaron la AFA para regalarle a la Selección Argentina una escultura de la Difunta Correa.

Claudio "Chiqui" Tapia junto al diputado nacional Jorge Chica, quien fue a la AFA a regalarle una escultura de la Difunta Correa.

Sorpresivamente, un diputado del peronismo de Mendoza se reunió con el presidente de la AFA, el cuestionado Claudio "Chiqui" Tapia.

Se trata de Martín Aveiro, quien se encontró con el jefe del fútbol argentino en el predio de Ezeiza para entregarle una suerte de cábala destinada a la Selección Argentina. Lo hizo junto al diputado nacional de San Juan Jorge Chica, quien le entregó a Tapia una escultura de la Difunta Correa.

Por supuesto que hubo fotos para las redes sociales de ambos legisladores. Chiqui Tapia publicó una con Aveiro y Chica, muy sonriente, posó junto a la escultura y contó las razones del encuentro.

"Junto a Martín Aveiro llevamos a la Difunta Correa, como símbolo de fe, protección y esperanza para que acompañe e ilumine a nuestra Selección Nacional en el camino hacia el Mundial 2026, cuidando a cada uno de los jugadores que representarán a la Argentina con orgullo y pasión", expresó el diputado de San Juan.

aveiro Y explicó por qué le llevó a la Selección Argentina y a Tapia este presente: "De raíces sanjuaninas y profundamente devoto,@chiquitapia volvió de Qatar y le ofrendó la Copa del Mundo a la Difunta Correa. Por eso, con mucha fe e ilusión, creemos que San Juan también hace su aporte en la búsqueda de la cuarta estrella".