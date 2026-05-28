Vialidad Provincial avanza con la construcción de la segunda etapa de la Doble Vía del Este y ya comenzó a pavimentar las rotondas y retornos que formarán parte del nuevo tramo. La obra, financiada con el Fondo del Resarcimiento, registra actualmente un avance del 34,8 % y se desarrolla entre la Ruta Provincial 60 y el carril Centro.

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Los trabajos incluyen la construcción de cuatro puntos de giro —dos rotondas y dos retornos— que permitirán mejorar la circulación vehicular, facilitar los cambios de sentido y optimizar la conexión con futuras rutas transversales.

Durante una recorrida por la obra, el a dministrador general de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli , junto a los intendentes de Junín, Mario Abed, y de San Martín, Raúl Rufeil , supervisaron las tareas de hormigonado de los ordenadores viales.

Romagnoli explicó que las nuevas estructuras tendrán un rol clave en la seguridad y logística del corredor. “Las rotondas y retornos permitirán ordenar el tránsito y priorizar el movimiento sobre la calzada principal, además de facilitar futuras conexiones transversales”, señaló.

Doble Vía del Este: avanzan las obras y ya pavimentan rotondas y retornos de la segunda etapa.

Por su parte, el intendente de Junín, Mario Abed, destacó la magnitud de la inversión pública en la región y aseguró que las obras “van a quedar para mejorar la vida de nuestros hijos y nietos”. Además, remarcó que junto a la Doble Vía se ejecutan obras cloacales y de integración regional que superan los 100 mil millones de pesos en toda la zona Este.

En tanto, el jefe comunal de San Martín, Raúl Rufeil, sostuvo que la nueva vía fortalecerá la integración de los departamentos del Este mendocino, aportando mayor seguridad vial, valorización de propiedades y mejores condiciones para la producción agrícola e industrial.

La Doble Vía del Este comenzó a construirse en 2022 con una primera etapa de 4 kilómetros entre calle Falucho, en Rivadavia, y la RP 60, en Junín, inaugurada en septiembre del año pasado.

dpble vía 3 Doble Vía del Este: avanzan las obras y ya pavimentan rotondas y retornos de la segunda etapa.

Actualmente, también se espera la adjudicación de la tercera etapa, que se extenderá por casi 6 kilómetros hasta la Ruta Nacional 7. Además, el Gobierno provincial ya anunció una cuarta y última fase que incluirá el ordenador vial definitivo de conexión con la RN 7.

Las etapas restantes serán financiadas con el Fondo de los 1.000 millones de dólares correspondiente al resarcimiento por los perjuicios ocasionados a Mendoza por la promoción industrial.