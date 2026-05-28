Es oficial: el Gobierno aprobó el ingreso del proyecto PSJ Cobre Mendocino al RIGI

El Ministerio de Economía de la Nación aprobó la adhesión del proyecto “PSJ Cobre Mendocino”, impulsado por Minera San Jorge SA , al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . La medida quedó oficializada este miércoles mediante la Resolución 801/2026 publicada en el Boletín Oficial.

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El proyecto está ubicado en el distrito de Uspallata, departamento de Las Heras , y prevé el desarrollo, extracción y procesamiento de minerales sulfurados de cobre, con recuperación de oro como subproducto del yacimiento San Jorge.

Según detalla la resolución, la iniciativa contempla la construcción y operación de una mina a cielo abierto y una planta concentradora basada en técnicas de flotación convencional. Además, tendrá una capacidad de procesamiento estimada en 10 millones de toneladas anuales de mineralización de cobre y oro.

A mediados de mayo, durante la inauguración del parque solar El Quemado , el ministro de Economía, Luis Caputo , ya había anticipado la aprobación del ingreso de PSJ Cobre Mendocino al RIGI.

En aquella oportunidad, el funcionario señaló que el proyecto minero fue aprobado con una inversión total de 891 millones de dólares , cifra que contempla el desarrollo integral de la iniciativa, incluyendo mantenimiento y cierre.

“En el caso de San Jorge, hay que resaltar el éxito de la provincia en viabilizar la minería en su territorio que permitirá una de las primeras exportaciones de cobre del país”, expresó Caputo en una publicación realizada en la red social X.

El ministro también anunció en ese momento la incorporación al RIGI del proyecto de litio de Cauchari Olaroz, en Jujuy, con una inversión estimada en US$ 1.241 millones.

Alfredo Cornejo-Luis Caputo El gobernador Alfredo Cornejo se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo. Prensa Ministerio de Economía

Los detalles de la inversión

La empresa presentó formalmente la solicitud de adhesión al RIGI el 6 de noviembre de 2025, en carácter de Vehículo de Proyecto Único (VPU), figura prevista por la Ley 27.742. El expediente fue evaluado por la Secretaría de Minería, la Unidad de Coordinación RIGI y el Comité Evaluador de Proyectos RIGI, que recomendó su aprobación.

De acuerdo con la documentación oficial, Minera San Jorge proyecta una inversión de USD 613,4 millones en activos computables. El cronograma presentado prevé el inicio de la etapa de construcción en junio de 2027 y el comienzo de operaciones para enero de 2029.

La resolución también establece que durante los primeros dos años desde la notificación oficial, la empresa deberá acreditar inversiones equivalentes al 40% del monto mínimo exigido por el régimen. En ese sentido, informó que planea invertir USD 188,5 millones en los dos primeros años.

El proyecto fue encuadrado dentro del sector “Minería”, subsector “Minerales de primera y segunda categoría del Código de Minería de la Nación (excluidos potasio y litio)”.

PSJ Cerro Mineria de Cobre en Mendoza Apuntan a desarrollar más proyectos de exploración minera en las adyacencias de PSJ Cobre Mendocino Archivo Los Andes

Proveedores locales y beneficios del régimen

Entre los puntos incluidos en la presentación, la empresa indicó que el 27% de las compras y contrataciones vinculadas a proveedores, bienes y obras de infraestructura corresponderán a proveedores locales, porcentaje superior al mínimo del 20% exigido por la normativa.

Asimismo, la firma presentó estimaciones de empleo directo e indirecto, estudios de factibilidad técnica, económica y financiera, además de un plan de mitigación de riesgos y un esquema de financiamiento del proyecto.

La resolución fija como fecha de adhesión al RIGI el 13 de mayo de 2026 y establece como plazo límite para alcanzar el monto mínimo de inversión el 1 de septiembre de 2028.

Además, el Ministerio de Economía aprobó el listado de mercaderías que podrán ser importadas bajo los beneficios previstos por el régimen y dispuso la aplicación de incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios contemplados en la Ley 27.742.

El Banco Central de la República Argentina informó que no formuló observaciones respecto de los aspectos cambiarios vinculados al proyecto.

La resolución