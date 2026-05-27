Polémica en el Senado: el Gobierno retiró el pliego de María Verónica Michelli, cuñada de un periodista

El Gobierno nacional envió este miércoles al Senado el pedido formal para retirar el pliego de María Verónica Michelli , quien había sido propuesta para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata .

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Según destacó la Agencia Noticias Argentinas, la decisión de la Casa Rosada respondió a motivos políticos: la magistrada es cuñada del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon , autor de investigaciones recientes que involucraron a funcionarios y figuras cercanas a la administración de Javier Milei .

El pliego de Michelli ya había conseguido las nueve firmas necesarias dentro de la Comisión de Acuerdos del Senado , integrada por 17 miembros, por lo que estaba en condiciones de convertirse en dictamen y avanzar hacia una votación en el recinto.

Sin embargo, el presidente de la comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto , evitó presentar el despacho pese a contar con el respaldo requerido. Se trató de una maniobra que generó cuestionamientos dentro de la Cámara alta.

La orden para frenar la designación judicial surgió desde la Secretaría General de la Presidencia, pese a que el propio Milei había firmado la postulación a mediados de marzo. La nota enviada al Senado para oficializar el retiro del pliego lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El oficialismo sí habilitó otros pliegos judiciales

En paralelo al bloqueo de Michelli, el Gobierno decidió avanzar con los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania. Ambos están postulados para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Tanto Greenway como Catania habían sido inicialmente objetados por el Ejecutivo debido a sus vínculos con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. No obstante, tras negociaciones reservadas entre los magistrados y emisarios cercanos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y sectores de la conducción libertaria, el oficialismo levantó las objeciones.

Luego de ese acuerdo político, el senador Pagotto habilitó la recolección de firmas necesarias para que ambos pliegos puedan tratarse en una próxima sesión del Senado.