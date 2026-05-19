19 de mayo de 2026 - 22:20

Elon Musk lanzará por primera vez Starship 3, el cohete más potente del mundo: cuándo será

Con este sistema espacial, SpaceX busca avanzar hacia futuras misiones tripuladas a la Luna junto a la NASA. Elon Musk celebró la prueba.

Elon Musk lanzará por primera vez Starship 3, el cohete más potente del mundo

Elon Musk lanzará por primera vez Starship 3, el cohete más potente del mundo

Foto:

SpaceX
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

SpaceX, la compañía de Elon Musk, dará inicio a una de las pruebas más importantes de su historia: el lanzamiento del Starship 3 y el propulsor Super Heavy. Se trata del desarrollo del sistema espacial más potente del mundo.

Leé además

Elon Musk publica una oferta de trabajo: busca a personas dispuestas a entrenar a Grok desde casa. 

Elon Musk busca trabajadores: paga 260 euros por día para trabajar desde la comodidad de tu casa

Por Cristian Reta
Elon Musk, dueño de Starlink, se replantea los planes ofrecidos a sus clientes.

Starlink limita la velocidad: Elon Musk impone restricciones a usuarios por exceso de consumo

Por Redacción Tecno

El despegue está previsto para el próximo jueves 21 de mayo a las 18:30 (19:30 hora Argentina) en la ciudad de Starbase, en Texas y la misión tiene por objetivo evaluar por primera vez la tercera versión, tanto de la nave espacial como del cohete impulsor.

"El objetivo principal de la prueba de vuelo será demostrar cada una de estas nuevas piezas en el entorno de vuelo por primera vez, y cada elemento de la arquitectura de la Starship presentará rediseños significativos para permitir una reutilización completa y rápida, que incorpore los aprendizajes de años de desarrollo y pruebas", señalaron desde Space X

Además, con este duodécimo vuelo de la prueba de Staship, la empresa busca posicionarse como candidato para ser socio privado de la NASA en futuras misiones tripuladas a la Luna, previstas para el 2028. De ser así, Starship podría acoplarse con la cápsula Orion durante la misión Artemis IV y facilitar al descenso de los astronautas sobre la superficie lunar.

Este martes, Elon Musk celebró el evento a través de su red social X junto a un video de la prueba de Starship. "¡El primer lanzamiento de Starship V3 tendrá lugar a finales de esta semana!", expresó.

Tecnología y rediseño

Starship V3 incluye cambios importantes en la estructura aerodinámica y en el sistema de separación entre etapas. SpaceX reemplazó componentes anteriores por un “hot stage” integrado reutilizable y redujo de cuatro a tres las aletas de control del propulsor, ahora más grandes y resistentes al calor. También se modificó la posición de estas piezas para mejorar el desempeño durante el regreso a la Tierra.

La nave también fue equipada con mejoras pensadas para vuelos de larga duración. Se incorporan nuevos sistemas de manejo de combustible en gravedad cero, puertos de acoplamiento y tecnologías vinculadas al repostaje en órbita, considerado esencial para concretar misiones hacia la Luna y Marte.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La red social X limita funciones a usuarios con cuentas gratuitas.

La red social X limita funciones a usuarios con cuentas gratuitas: cuáles son los cambios

Javier Milei junto a Elon Musk

Diputados piden informes de los regalos recibidos por Milei tras su pedido de un Tesla a Elon Musk

Impactante video: una turista falleció tras ser aplastada por dos elefantes

Impactante video: una turista falleció tras ser aplastada por dos elefantes

Por Redacción Mundo
Protestas en Bolivia contra el presidente Rodrigo Paz.

Tras las protestas, Bolivia denunciará ante la OEA un supuesto plan desestabilizador de Evo Morales

Por Redacción Mundo