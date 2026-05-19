19 de mayo de 2026 - 23:00

Ley de Amnistía: Venezuela anunció la excarcelación de 300 personas

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó que las liberaciones se concretarán durante esta semana e incluirán a personas mayores, enfermas y vinculadas al golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que durante esta semana serán excarceladas 300 personas. La decisión surge en el marco de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada meses atrás por el Parlamento venezolano.

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Durante una sesión ordinaria del cuerpo legislativo, Rodríguez explicó que las liberaciones se realizarán bajo criterios humanitarios y alcanzarán tanto a personas condenadas como a detenidos vinculados con distintos procesos judiciales. Entre los beneficiados figuran personas mayores de 70 años, menores de edad, mujeres embarazadas, madres lactantes y ciudadanos con problemas de salud.

Incluyen detenidos vinculados al golpe contra Hugo Chávez

El dirigente chavista detalló además que dentro del grupo alcanzado por las medidas se encuentran expolicías metropolitanos relacionados con los hechos ocurridos durante el golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez en abril de 2002. “Algunas personas están incursas en delitos demostrados, pero por razones humanitarias se está cumpliendo un proceso de otorgamiento de beneficios”, sostuvo Rodríguez durante su intervención parlamentaria.

El intento de derrocamiento contra Chávez dejó decenas de muertos y heridos y continúa siendo uno de los episodios más sensibles de la historia política reciente de Venezuela.

Según datos difundidos por el Gobierno venezolano, desde la aprobación de la Ley de Amnistía hasta abril de este año ya fueron beneficiadas 8.616 personas sobre un total de 12.187 solicitudes presentadas. La normativa fue impulsada por la Asamblea Nacional con el objetivo de otorgar beneficios procesales y promover medidas de convivencia política y social dentro del país.

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