19 de abril de 2026 - 11:10

Elon Musk busca trabajadores: paga 260 euros por día para trabajar desde la comodidad de tu casa

La empresa xAI busca especialistas en edición y diseño para entrenar a Grok, ofreciendo una modalidad de colaboración flexible sin necesidad de saber programación.

Elon Musk publica una oferta de trabajo: busca a personas dispuestas a entrenar a Grok desde casa.&nbsp;

Elon Musk publica una oferta de trabajo: busca a personas dispuestas a entrenar a Grok desde casa. 

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Por Cristian Reta

Elon Musk inició una búsqueda de talentos en Europa para su empresa de inteligencia artificial, xAI. La propuesta ofrece un pago de 260 euros diarios por tareas de entrenamiento de la IA Grok, integrada en la red social X. A diferencia de otras ofertas del magnate, esta se centra exclusivamente en perfiles creativos y trabajo remoto.

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El salario de 260 euros por jornada es una cifra de referencia que está sujeta a diversas variables. Según la empresa, el monto final dependerá directamente de la carga de trabajo asignada, la complejidad técnica de las tareas y la experiencia previa que el candidato pueda demostrar en el sector.

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Uno de los grandes beneficios es el trabajo remoto.&nbsp;

Uno de los grandes beneficios es el trabajo remoto.

Especialistas en imagen y video: los perfiles requeridos

Esta oportunidad laboral no está dirigida a programadores o ingenieros de software tradicionales. La búsqueda de xAI se orienta a profesionales especializados en áreas visuales y de postproducción que puedan aportar su conocimiento al refinamiento de los modelos generativos de la compañía. Los perfiles solicitados incluyen:

  • Expertos en edición de imagen y diseño gráfico.
  • Profesionales de modelado 3D y postproducción de video.
  • Especialistas familiarizados con el uso de inteligencia artificial generativa.

Un requisito ineludible para postularse es contar con un nivel de inglés fluido, dado que la coordinación de las tareas se realiza en este idioma a nivel internacional. Las condiciones contractuales presentan características particulares que los interesados deben considerar, ya que se trata de una modalidad de colaboración y no de un empleo bajo relación de dependencia.

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Musk busca perfiles creativos que puedan mejorar a su IA generativa, Grok.&nbsp;

Musk busca perfiles creativos que puedan mejorar a su IA generativa, Grok.

Requisitos y condiciones de la colaboración remota

El anuncio fue difundido inicialmente por Andrea Stroppa, referente de Musk en Italia y experto en ciberseguridad, quien destacó la flexibilidad del puesto. Es importante señalar que la oferta no incluye beneficios tradicionales como vacaciones pagas, bonos extra ni cotizaciones automáticas a la seguridad social, al tratarse de un contrato de prestación de servicios externo.

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Esta estrategia de contratación busca agilizar el desarrollo de Grok para competir en el mercado global. No es la primera vez que Musk lanza búsquedas ambiciosas en el continente; anteriormente, Tesla buscó ingenieros con sueldos de hasta 270.000 euros anuales. En esta ocasión, la apuesta se desplaza hacia el contenido visual y la interacción remota, adaptándose a las nuevas dinámicas del mercado tecnológico.

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