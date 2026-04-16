16 de abril de 2026 - 18:00

Los estudios muestran que los adolescentes que practican actividades físicas regularmente presentan mayor disciplina y rendimiento académico

La evidencia sugiere que moverse con frecuencia puede ayudar a que muchos adolescentes se ordenen más, sostengan mejor el esfuerzo y rindan mejor en la escuela.

Los estudios muestran que los adolescentes que practican actividades físicas regularmente presentan mayor disciplina y rendimiento académico (1)
Los Andes | Ramiro Viñas
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No es solo “hacer deporte”: es entrenar una forma de sostenerse

Acá conviene frenar en una idea clave. Cuando el título habla de “disciplina”, no se refiere a obedecer sin pensar ni a volverse rígido. En este contexto, habla más bien de autorregulación: poder empezar una tarea, mantenerse un rato, frenar impulsos y seguir aunque no haya ganas inmediatas.

Los estudios muestran que los adolescentes que practican actividades físicas regularmente presentan mayor disciplina y rendimiento académico (3)

Eso ayuda a entender algo que muchos ven en casa pero no siempre nombran bien. El adolescente que entrena, corre, nada, baila o juega varias veces por semana muchas veces no mejora solo por “descargar energía”, sino porque practica hábitos que después se parecen bastante a estudiar: repetir, tolerar frustración, esperar resultados, corregir errores y volver a empezar.

Esa es una capa mucho más útil que la idea simplista de “el deporte los calma”. Esta última frase es una inferencia razonable a partir de la relación que los estudios muestran entre actividad física, autorregulación y desempeño escolar.

La parte práctica aparece antes: tres señales que muchos padres ya vieron

Hay tres señales bastante concretas que suelen aparecer cuando esta relación empieza a jugar a favor. La primera es que al adolescente le cuesta menos entrar en ritmo con obligaciones que antes pateaba.

La segunda es que tolera mejor el aburrimiento o el esfuerzo sostenido. La tercera es que se recompone más rápido cuando algo le sale mal, en vez de abandonar enseguida. Ninguna de esas señales prueba nada por sí sola, pero encajan bastante con lo que la literatura llama mejor comportamiento en clase, autorregulación y autoeficacia.

Por eso, si un hijo vuelve de entrenar y después encara la tarea con menos pelea, o si desde que sostiene una rutina física se organiza mejor con horarios, no necesariamente es casualidad. Hay investigaciones que encontraron mejoras no solo en rendimiento general, sino especialmente en matemática, y también en conductas de aula que ayudan muchísimo a aprender.

El error más común: pensar que moverse le quita tiempo al estudio

Muchos adultos siguen viendo la actividad física como si compitiera con la escuela: “si entrena tanto, va a estudiar menos”. La evidencia más reciente no va en esa dirección.

Una revisión sistemática y metaanálisis de 2025 encontró que los programas escolares de actividad física mejoraron el rendimiento académico general y, de manera bastante consistente, el desempeño en matemática. Además, los efectos fueron más claros en intervenciones de intensidad moderada y en programas más largos.

Los estudios muestran que los adolescentes que practican actividades físicas regularmente presentan mayor disciplina y rendimiento académico (2)

Eso no significa que cualquier deporte, cualquier cantidad de horas o cualquier adolescente vaya a reaccionar igual. Pero sí obliga a revisar una idea vieja: sacar movimiento para meter más tiempo sentado no siempre es una ganancia real.

A veces pasa lo contrario. El chico tiene más horas “para estudiar”, pero menos foco, menos energía mental y menos capacidad para sostener lo que tiene que hacer. Esa conclusión es coherente con la evidencia que vincula actividad física con autorregulación, autoeficacia y mejor rendimiento.

Lo que de verdad conviene mirar en un adolescente

No hace falta obsesionarse con marcas, medallas ni competencia. Lo más valioso no siempre está en si gana o no gana, sino en si esa actividad le da una estructura que lo ayuda a funcionar mejor.

La pregunta útil no es solamente “¿hace ejercicio?”, sino también: ¿sostiene una rutina?, ¿aprendió a seguir aunque algo no salga bien?, ¿tolera mejor el esfuerzo que antes evitaba?. Ahí suele estar la parte más interesante del asunto.

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