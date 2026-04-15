Había una escena que se repetía durante años: chicos que salían con una pelota, una bici, una soga o directamente con nada, y en diez minutos ya habían inventado un mundo. A veces había discusión entre niños, a veces alguien se iba enojado, a veces las reglas cambiaban en el medio.
Pero justo ahí, en ese aparente desorden, pasaba algo más importante de lo que muchos adultos veían. La evidencia actual sobre juego libre y juego al aire libre sugiere que esas experiencias ayudaban a desarrollar autorregulación, iniciativa, apego social y otros factores protectores muy ligados a la resiliencia.
Lo que parecía caos muchas veces era entrenamiento emocional
Cuando un juego no venía armado por un adulto, el chico tenía que hacer varias cosas al mismo tiempo: entender qué estaba pasando, aceptar que no siempre iba a ganar, tolerar cambios, proponer soluciones y seguir aunque algo saliera mal.
Eso no suena épico, pero es exactamente el tipo de práctica que después ayuda a no quebrarse por cualquier contratiempo.
En un estudio longitudinal con 2.213 chicos, más tiempo de juego no estructurado en la primera infancia predijo mejor autorregulación años después.
Los estudios muestran que los niños que jugaban en la calle sin reglas estructuradas estaban desarrollando lo que hoy se conoce como resiliencia emocional (2)
Y otra investigación, en jardines con distinto grado de contacto con la naturaleza, encontró mejores resultados en iniciativa, autorregulación, vínculo y factores protectores asociados con la resiliencia cuando había más juego dirigido por el propio niño y más experiencias afuera.
Si te criaste así, probablemente esto te suene conocido
La resiliencia emocional no siempre se nota como una gran fortaleza heroica. A veces aparece en cosas bastante comunes. Por ejemplo: no derrumbarte del todo cuando algo cambia, saber bancarte un rato de incomodidad, adaptarte rápido cuando un plan se cae o resolver conflictos sin necesitar que alguien venga a ordenar todo por vos.
Muchas personas que de chicos jugaron mucho en la calle recuerdan exactamente eso: que había que arreglarse, esperar turno, aceptar injusticias chicas y volver a meterse en el juego.
Esa gimnasia cotidiana se parece bastante a lo que hoy se valora como capacidad para tolerar frustración y recuperarse. Esa relación no prueba que “la calle” explique todo, pero sí muestra que el juego libre repetido entrena recursos emocionales concretos.
El detalle que más se subestima: nadie te resolvía todo
Acá hay una diferencia clave. En muchos juegos estructurados, el adulto organiza, arbitra, corrige y contiene enseguida. En el juego libre, en cambio, hay más margen para que el chico pruebe, falle, discuta y repare.
Ese margen importa. Porque un chico no desarrolla fortaleza emocional solo cuando “la pasa bien”, sino también cuando atraviesa pequeñas tensiones manejables y descubre que puede salir de ahí.
Perder una carrera, quedar afuera un rato, negociar una regla injusta o volver a empezar después de una caída eran miniensayos de vida real. No eran traumas, pero tampoco experiencias completamente lisas. Y justamente por eso dejaban algo.
Así se ve en los niños de hoy
Si hoy ves que tu hijo inventa juegos, mezcla edades, arma reglas sobre la marcha, se pelea un poco y después vuelve, no necesariamente está “sin hacer nada importante”. Puede estar trabajando muchísimo por dentro.
La señal más interesante no es si el juego sale perfecto, sino si tiene oportunidades para tomar decisiones, esperar, adaptarse y rearmarse cuando algo falla. El error común es creer que, para cuidarlo, hay que evitarle toda dificultad.
Los estudios van más por otro lado: lo que ayuda no es quitarle toda incomodidad, sino ofrecer contextos donde pueda afrontar desafíos chicos y manejables sin que un adulto intervenga a cada segundo.