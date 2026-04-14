No siempre pasa frente a un libro abierto. A veces empieza con una hoja, cuatro colores y un chico que, sin darse cuenta, está ordenando ideas. En la psicología del aprendizaje , cada vez hay más interés por entender por qué algunos niños recuerdan mejor lo que dibujan que lo que solo escuchan o repiten.

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Y la respuesta no está tanto en el talento artístico como en lo que el cerebro tiene que hacer mientras transforma una idea en imagen.

Ahí aparece la primera pista importante. Dibujar no obliga solo a “hacer un lindo dibujo”: obliga a seleccionar , organizar y representar . Ese recorrido activa varias vías al mismo tiempo: la visual, la motora y la del significado.

Un trabajo sobre memoria mostró justamente que dibujar el material que se quiere aprender mejora el recuerdo posterior porque esa codificación es más rica y más completa que leer o copiar sin más.

Si un chico tiene que dibujar el ciclo del agua, una planta o una escena de un cuento, no puede avanzar en automático. Tiene que pensar qué partes son importantes, cómo se conectan y qué lugar ocupa cada una.

Los estudios muestran que los niños que dibujan con frecuencia desarrollan mejor memoria y habilidades de aprendizaje (1)

Ese esfuerzo extra, lejos de ser una carga inútil, puede dejar una huella de memoria más fuerte. Por eso muchos chicos recuerdan mejor lo que “pasaron por la mano” que lo que solo vieron una vez.

Lo que encontraron los estudios con chicos en edad preescolar

La segunda capa es todavía más interesante, porque no habla solo de memoria. Un estudio con 125 chicos de entre 3 y 6 años encontró que dibujo y lenguaje están correlacionados y que tanto la memoria de trabajo como las funciones ejecutivas influyen en ambos.

Es decir: el dibujo no aparece aislado, como una actividad decorativa, sino conectado con recursos mentales que también participan en el aprendizaje, como sostener información en mente, inhibir impulsos y organizar una respuesta.

Eso cambia bastante la lectura habitual. Muchas veces se piensa que dibujar es un “descanso” entre actividades importantes.

Sin embargo, la evidencia sugiere otra cosa: cuando un niño dibuja con sentido, también está entrenando capacidades que después necesita para comprender consignas, seguir una secuencia, ordenar ideas y expresarse mejor. No reemplaza la lectura ni la escritura, pero puede hacer de puente entre ambas.

El detalle que suele pasarse por alto

Ahora bien, no cualquier dibujo produce el mismo efecto. Este es el punto que más se pierde cuando el tema se simplifica. Una revisión sobre “aprender dibujando” remarca que importa mucho qué dibuja el alumno y para qué lo dibuja.

No rinde igual copiar un adorno, rellenar una hoja porque sí o hacer garabatos sin relación con el contenido. El beneficio aparece más claramente cuando el dibujo ayuda a pensar una idea, reconstruir una explicación o volver visible algo que el chico entendió.

Ahí también entra un error bastante común en casa y en la escuela: convertir el dibujo en una exigencia estética. Cuando el foco pasa a “que quede lindo”, se pierde una parte del valor cognitivo.

Los estudios muestran que los niños que dibujan con frecuencia desarrollan mejor memoria y habilidades de aprendizaje (3)

Lo que más ayuda no es el dibujo perfecto, sino el que obliga a recordar, decidir y representar. Un esquema torcido pero pensado puede servir más para aprender que una lámina prolija hecha casi en automático. Esa es una diferencia clave.

Cómo aprovecharlo sin volverlo una obligación pesada

La forma más útil de usarlo no suele ser sentar al chico a “dibujar por dibujar”, sino darle una consigna con sentido. Por ejemplo: pedirle que dibuje lo más importante de un cuento, que arme con imágenes los pasos de un experimento, que represente una escena histórica o que explique con un dibujo cómo funciona algo que acaba de aprender.

En todos esos casos, el dibujo deja de ser relleno y se convierte en una herramienta para fijar, ordenar y recuperar información.

También sirve mirar una escena cotidiana con otros ojos. Ese niño que dibuja seguido un recorrido, un personaje, una secuencia o una idea no necesariamente “pierde el tiempo”.

Puede estar practicando, sin saberlo, una habilidad muy valiosa: traducir lo que piensa a una forma visible. Y ese paso, que parece simple, está muy cerca de varios procesos que sostienen el aprendizaje real.