Jeff Bezos vs Elon Musk: los magnantes combaten su propio Star Wars por satelites y el regreso a la Luna

Jeff Bezos y Elon Musk , dos de los empresarios más poderosos y millonarios del mundo, han comenzado una guerra que se trasladó al espacio. El nuevo conflicto se abrió tras el primer lanzamiento de satélites del proyecto de Amazon , que compite de manera directa con Starlink .

Llegó sin dinero a un refugio con tres hijas, se formó en nanotecnología y hoy revoluciona la medicina

La insólita razón por la que los bebés en Islandia puede estar meses sin nombre oficial

El despliegue se realizó este jueves desde Centro Espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, operado por Arianespace. Allí, el cohete Ariane 6 puso en órbita 32 satélites de comunicaciones destinados a la constelación Project Kuiper, ahora denominada “Leo”. El proyecto busca brindar internet de alta velocidad y a menor costo en regiones que hoy carecen de conectividad adecuada.

El lanzamiento fue transmitido por la Agencia Espacial Europea (ESA), cuyos comentaristas calificaron como un “magnífico despegue". Hasta el momento, el vuelo cumplió todas sus etapas sin inconvenientes, marcando u n paso clave en la expansión espacial de Amazon.

De esta manera, la compañía fundada por Jeff Bezos irrumpe con fuerza con el monopolio dominado hasta ahora por Starlink , el servicio satelital de Elon Musk.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, utilizó sus redes sociales para destacar este gran logro y escribió "Amazon, tu paquete ha sido entregado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmmanuelMacron/status/2022027397869219902?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2022027397869219902%7Ctwgr%5E693b044abec7fe2c80c62f79c7073afe6707b297%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Ftecnologia%2Fjeff-bezos-declara-guerra-espacial-elon-musk-lanzamiento-satelites-comunicacion-amazon_0_C77YasG70c.html&partner=&hide_thread=false Amazon, your package has been delivered.



Ariane 6 has lifted off for the first time with four boosters, making it our most powerful European launcher!



On board: 32 satellites for Amazon’s constellation. Amazon chose Europe for this major launch.… pic.twitter.com/x0UNAoT3w8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 12, 2026

Y, destacó que el despegue de la Ariane 6 con cuatro propulsores, "lo convierte en nuestro lanzador europeo más potente!". También señaló que se trataba de "una hazaña francesa, un éxito europeo: estamos alcanzando nuevos logros".

La guerra dejaría una gran contaminación satelital

Este enfrentamiento entre los dos empresarios significaría que en unos años se termine provocando una saturación de satélites, que tienen una vida activa limitada y terminan convirtiéndose en "chatarra espacial" a la deriva. Un estudio de la NASA, publicado recientemente en la revista Nature, proyecta que para el año 2030 podría haber entre 500.000 y un millón de satélites orbitando la Tierra.

Actualmente en el cielo hay 16.000 satélites alrededor del planeta, de los que 13.026 están activos, según un relevamiento de la empresa europea Look Up.

Gran parte de ese total corresponde a Starlink, que posee 8.366 satélites y planea más que duplicar esa cifra en el corto plazo. China también acelera su propio despliegue: ya cuenta con 1.102 satélites activos y proyecta alcanzar los 27.000 en los próximos años.

Competencia por el regreso del hombre a la Luna

Además de la rivalidad sobre el liderazgo en el mercado satelital, ambos empresarios tienen una meta más ambiciosa. Jeff Bezos y Elon Musk buscan liderar el regreso del ser humano a la Luna y consolidar su supremacía en la nueva carrera espacial.

Con sus empresas de naves espaciales --Blue Origin y SpaceX, respectivamente-- ambos multimillonarios compiten por ser los que vuelvan a poner un ser humano en la Luna.

La empresa de Musk ya forma parte de la estrategia estadounidense para llevar astronautas hasta el satélite natural de la Tierra. El sistema Starship de SpaceX fue seleccionado para desarrollar el módulo de alunizaje que transportará a la tripulación.

Por otro lado, Bezos, anunció hace dos semanas que centrará los esfuerzos de Blue Origin en el objetivo lunar.