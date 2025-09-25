El hombre vuelve a la Luna en una fecha muy cercana y veremos por primera vez lo más ansiado

Ya está casi todo listo para lanzar entre febrero y abril de 2026 la misión Artemis II rumbo a la Luna , primer viaje tripulado por humanos en 53 años hacia el satélite natural realizado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA , en inglés).

“Estamos en el punto en el que ahora estamos preparados para volar”, afirmó Reid Wiseman, comandante de la tripulación y uno de los cuatro tripulantes de la hazaña, durante una conferencia de prensa desde Houston.

Artemis II no alunizará , pero será la última gran prueba antes de que el ser humano vuelva a pisar el satélite con Artemis III.

El hombre vuelve a la Luna en la misión Artemis II, programada para 2026

En esta etapa, la NASA validará los sistemas críticos de la nave Orion y del cohete que permitirá un futuro asentamiento prolongado en la Luna. Los cuatro astronautas pasarán diez días en el espacio y realizarán un sobrevuelo que les permitirá observar la cara oculta del satélite natural, una región nunca vista de cerca por seres humanos.

El equipo está integrado por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch , astronautas de la NASA, y Jeremy Hansen , de la Agencia Espacial Canadiense.

Ninguno descenderá a la superficie, pero el vuelo trazará una trayectoria de hasta 9.200 kilómetros más allá de la Luna, superando los récords alcanzados durante las misiones Apolo.

Durante el viaje se realizarán experimentos biológicos avanzados. La científica jefa de la NASA, Nicky Fox, destacó la investigación con organoides cultivados a partir de células de los propios astronautas. El objetivo es analizar cómo la microgravedad y la radiación espacial afectan al crecimiento celular y al funcionamiento del cuerpo humano en misiones de larga duración.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen son los astronautas que irán a la Luna en la misión Artemis II EFE

Al concluir el sobrevuelo, la nave Orion se separará de su módulo de servicio antes de ingresar a la atmósfera terrestre. El escudo térmico será el encargado de resistir las temperaturas extremas en el reingreso. El amerizaje está previsto en el océano Pacífico, frente a las costas de California.

El éxito de Artemis II será decisivo para confirmar la fecha del esperado alunizaje tripulado. Medio siglo después de la Apolo 17, la humanidad está cada vez más cerca de volver a caminar sobre la Luna.