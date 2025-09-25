El director del documental de la tragedia de Chapecoense murió en un accidente aéreo en Brasil

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, director de la serie documental sobre la tragedia aérea del equipo de fútbol Chapecoense , f alleció en un accidente aéreo ocurrido en la región del Pantanal , en Mato Grosso do Sul, Brasil . La avioneta en la que viajaba se estrelló en una zona rural de difícil acceso, a unos 140 kilómetros de Campo Grande.

Ferraz, reconocido por su trabajo en cine documental y nominado anteriormente a los premios Emmy, fue el creador de Expediente Chapecó: el juego detrás de la tragedia, una serie de cuatro capítulos centrada en el trágico accidente del club brasileño Chapecoense , en el que perdieron la vida 71 personas, incluidos jugadores, técnicos, dirigentes y periodistas, en noviembre de 2016 en Colombia.

Según confirmaron la Policía Civil y el Cuerpo de Bomberos local, entre las demás víctimas se encuentran el prestigioso arquitecto Kongjian Yu, el piloto y propietario de la aeronave, Marcelo Pereira de Barros, y el cineasta Rubens Crispim Jr.

El accidente ocurrió en Fazenda Barra Mansa, una zona reconocida por atraer tanto a turistas brasileños como internacionales, donde la avioneta fue encontrada envuelta en llamas.

Ferraz y Kongjian Yu se encontraban en la región trabajando en la grabación de un documental sobre las "ciudades esponja", un concepto desarrollado por el arquitecto que propone modelos urbanos capaces de absorber grandes volúmenes de agua.

Quién era Luiz Ferraz

El director brasileño había estado en la nómina de los Emmy 2023 en la categoría mejor documental por su serie sobre Chapecoense, producida por WBD/HBO y cuya dirección fue compartida con Luis del Valle y Thom Walker.

Esta obra trascendió la narrativa deportiva: profundizó en las investigaciones sobre fallos del sistema de aviación, las responsabilidades políticas y los devastadores impactos en las familias de las víctimas, como así también en los sobrevivientes.

La tragedia de Chapecoense ocurrió el 28 de noviembre de 2016 por una negligencia grave: según el informe de los peritos, se quedó sin combustible cuando estaba por aterrizar en el aeropuerto internacional de Rionegro, cerca de Medellín.