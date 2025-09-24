24 de septiembre de 2025 - 17:35

Macron fue bloqueado por la policía en Nueva York, no pudo avanzar y terminó llamando a Trump

Macron, presidente de Francia, se encontró con una calle cortada en Nueva York y, tras ser frenado por la policía, hizo una llamada directa a Donald Trump.

Por Redacción

El presidente francés, Emmanuel Macron, vivió un momento inesperado la noche del lunes, cuando la Policía de Nueva York le impidieron cruzar una calle bloqueada. El mandatario acababa de salir de la sede de Naciones Unidas junto a su comitiva y, pese a sus intentos por avanzar, los oficiales mantuvieron la restricción por el inminente paso de un convoy presidencial.

El hecho ocurrió cuando Emmanuel Macron salía de la sede de Naciones Unidas, acompañado por su equipo. Intentaban llegar caminando a la embajada francesa, pero la policía local les impidió avanzar debido al paso inminente de una comitiva presidencial. A pesar de identificarse y pedir permiso para continuar, los agentes no cedieron.

Macron, que estaba rodeado por una decena de colaboradores, explicó su intención al oficial: “Tengo diez personas conmigo. Voy a la embajada de Francia”. Ante la negativa, bromeó: “Si no ven el convoy, déjenme pasar. Voy a negociar con usted”. El agente se disculpó, pero le indicó que debía esperar.

Embed

Del bloqueo al diálogo: Macron aprovechó el contacto

Frente a la situación, el presidente francés sacó su teléfono móvil y llamó directamente a Donald Trump. La escena fue registrada por medios franceses, que confirmaron que el expresidente estadounidense atendió la llamada. “¿Sabes qué? Estoy esperando en la calle porque todo está paralizado por ti”, le dijo Macron a Trump, manteniendo un tono distendido.

Aprovechando el contacto, Macron le propuso tener una breve conversación el fin de semana junto a Catar para hablar sobre la situación en Gaza. Minutos más tarde, y ya liberado el paso, el mandatario francés y su equipo pudieron continuar su camino a pie. Todo ocurrió bajo la mirada de los medios que seguían la agenda diplomática en la ciudad.

