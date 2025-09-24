24 de septiembre de 2025 - 23:35

El animal menos esperado está descontrolado, atacó a vecinos y ya mandó a dos al hospital: "Casi me mata"

Desde el refugio de animales de la zona aseguran que este comportamiento inusual se relaciona con la intervención humana. “Alguien seguro la alimentó”, asumieron.

Pánico por un animal que ataca a los vecinos.

Por Redacción Mundo

Vecinos de un condado de California, Estados Unidos, se encuentran sorprendidos por los repetidos e insólitos ataques de un animal fuera de control: una pequeña ardilla. Sin embargo, a pesar de que el caso se volvió viral en redes sociales por su extrañeza, el grupo de personas vive días de tensión.

Según informaron medios locales, el roedor se lanzó sobre distintas personas y les provocó grandes heridas a través de mordeduras y arañazos violentos. Al menos ya dos víctimas que disfrutaban de un paseo matutino tuvieron que ser trasladadas al hospital con evidentes signos de lastimaduras.

El comportamiento del animal sorprendió a los residentes, ya que se abalanzaba sobre las piernas y no paraba hasta llegar a las caras. Testigos aseguran que el roedor aparecía de golpe y se aferraba como podía, sin dar tiempo de reacción a los habitantes de Lucas Valley, Marin.

El caso que asustó a los vecinos

Uno de los casos más graves fue el de un joven identificado como Joan Heblack, quien relató que la ardilla se le pegó en la pierna durante su caminata. “Salió de la nada y no lo vi venir. Se me pegó en la pierna y la cola volaba hacia arriba. Pensé: '¡Quítamela de encima, me va a matar!'”, relató Heblack.

La víctima afirmó que debió recibir atención médica de urgencia para que le curaran las heridas, debido a que eran muy graves. La Oficina del Sheriff del Condado de Marin, por su parte, no pudo confirmar los ataques reportados cuando fue contactada por los medios.

Vecinos colocaron carteles en la zona para alertar a los visitantes y aseguraron que no se trata de un hecho aislado. Más de 5 personas habrían sido atacadas en los últimos días por el mismo roedor.

Qué respondieron desde el refugio de animales

Desde Marín Humane (refugio de animales de la zona) explicaron que este tipo de episodios se relaciona con la intervención humana. “Este comportamiento es inusual y probablemente se deba a que alguien la alimentó", dijo Lisa Bloch, directora de comunicaciones de la organización sin fines de lucro.

"Cuando los humanos alimentan a la fauna silvestre, esta puede perder su miedo natural y actuar con más valentía. Por eso recordamos que dar de comer a animales salvajes puede tener consecuencias negativas, tanto para las personas como para ellos", añadió Bloch.

