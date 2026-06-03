El brote de ébola en Congo ya suma 344 casos confirmados y 60 muertos.

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informó que el brote de ébola declarado oficialmente el pasado 15 de mayo en el este del país ya registra 344 casos confirmados y 60 fallecidos , según el último balance difundido por las autoridades sanitarias.

Confirmaron que el tripulante aislado en Santa Fe tenía herpes zóster y no ébola

De acuerdo con el Ministerio de Comunicación congoleño, la provincia de Ituri , considerada el epicentro de la epidemia, concentra la mayor parte de los contagios, con 322 casos confirmados y 46 muertes . La enfermedad también se expandió hacia las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur , mientras que en la vecina Uganda ya se reportaron 15 contagios y una víctima fatal .

Las autoridades indicaron además que permanecen bajo investigación 116 casos sospechosos , mientras que otras 173 personas se encuentran aisladas por presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

Médicos portando trajes de protección mientras son desinfectados previo al entierro de una víctima de ébola, en Mongbwalu, República Democrática del Congo (RDC).

Médicos portando trajes de protección mientras son desinfectados previo al entierro de una víctima de ébola, en Mongbwalu, República Democrática del Congo (RDC).

En medio de la emergencia sanitaria, también se confirmó una noticia alentadora: seis pacientes lograron recuperarse tras contraer el virus, una cifra que coincide con los registros difundidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Ituri sigue siendo el epicentro de la epidemia. La detección rápida de nuevos focos, especialmente en Mambasa, demuestra la importancia de la vigilancia comunitaria", señalaron desde el Ministerio de Comunicación.

Reabrieron el aeropuerto de Bunia

El nuevo reporte epidemiológico fue difundido luego de que el Gobierno anunciara la reapertura del aeropuerto de Bunia, capital de Ituri, que había permanecido cerrado durante dos semanas debido al agravamiento de la crisis sanitaria.

El brote fue declarado oficialmente el 15 de mayo, aunque la OMS estima que el virus comenzó a circular en la región al menos dos meses antes de que las autoridades detectaran la magnitud del problema.

Una cepa sin vacuna aprobada

La epidemia corresponde a la cepa Bundibugyo del virus del ébola, una variante cuya tasa de letalidad se ubica entre el 30% y el 50%. Según la OMS, actualmente no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico para combatir esta cepa.

Ante el rápido crecimiento de los contagios y el riesgo de expansión regional, la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 17 de mayo la situación como una emergencia de salud pública de importancia internacional.