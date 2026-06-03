La frontera más extraña de Europa: el insólito acuerdo entre Suecia y Finlandia tras un error de cálculo

Finlandia edificó un faro en suelo sueco por accidente y, para evitar un conflicto, ambos países redibujaron el límite en un zigzag que hoy asombra al mundo.

En medio del mar Báltico existe una pequeña isla llamada Märket que desafía toda lógica geográfica. Con una superficie menor a la de un estacionamiento comercial, este pedazo de roca alberga una frontera terrestre en forma de zigzag. El origen de esta extraña línea de frontera no fue un conflicto bélico, sino un simple error de cálculo.

A principios del siglo XIX, tras una serie de guerras en Europa, Suecia perdió el control sobre el territorio que hoy conocemos como Finlandia, el cual pasó a formar parte del Imperio Ruso. Fue en ese momento cuando se trazó una nueva frontera que atravesaba directamente la isla de Märket, dividiendo la pequeña masa de tierra entre ambas naciones de manera proporcional.

image Un faro en el lugar equivocado Casi cien años después de aquel tratado, las autoridades finlandesas tomaron la decisión de construir un faro en la isla para mejorar la seguridad en la navegación. Debido a la falta de herramientas de precisión como el GPS en esa época, los ingenieros simplemente eligieron el punto más alto del terreno para emplazar la estructura, sin notar que ese sector específico pertenecía legalmente a Suecia.

En lugar de iniciar una disputa diplomática o exigir la demolición del edificio, ambos países buscaron una solución pragmática y sumamente pacífica. A Suecia le beneficiaba la presencia del faro para la seguridad de sus propios barcos y a Finlandia le resultaba imposible mover la pesada construcción de piedra. La decisión final fue redibujar la frontera de manera creativa, creando un patrón en zigzag que rodea la estructura física del faro.

image Este ajuste técnico permitió que el faro quedara formalmente en territorio finlandés sin que Suecia perdiera ni un solo metro cuadrado de soberanía terrestre total en el balance final. La frontera se diseñó con extremo cuidado para que la cantidad de tierra ganada y cedida fuera exactamente la misma para ambas partes, manteniendo el equilibrio territorial intacto. El resultado es un límite lleno de ángulos cerrados que hoy asombra a los cartógrafos.

Un ejemplo de diálogo y diplomacia Hoy en día, la isla de Märket es citada frecuentemente como el ajuste fronterizo más educado de la historia europea. Lo que comenzó como un error logístico involuntario se transformó en un ejemplo de cooperación internacional. La isla demuestra que el diálogo y la ingeniería política pueden resolver problemas territoriales que en otras regiones del mundo habrían escalado a tensiones bélicas o reclamos territoriales permanentes.