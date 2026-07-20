Una botella de los años 70 fue hallada en una obra en construcción: tenía un mensaje curioso

Durante unas obras de construcción , unos obreros descubrieron algo curioso y apareció algo que obligó a detener el trabajo por un momento: una antigua botella de cerveza escondida dentro de una pared. El objeto había permanecido allí durante décadas y guardaba un mensaje escrito a mano.

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El hallazgo no tardó en despertar la curiosidad de quienes estaban trabajando en el lugar. La botella fue entregada al museo y, después de permanecer cerrada durante años, finalmente fue abierta el 21 de abril. En su interior apareció una pequeña historia vinculada con tres hombres que habían trabajado en el edificio durante una época muy diferente a la actual.

La curiosa cápsula del tiempo apareció durante las obras que se realizan actualmente en la Casa Lessing. La botella había quedado oculta desde 1976, cuando fue colocada en una pared divisoria construida durante una reforma anterior.

El mensaje manuscrito permitió recuperar la presencia de tres trabajadores y conocer parte de las circunstancias en las que colaboraron.

El descubrimiento se produjo mientras esa estructura comenzaba a ser desmontada como parte del actual proceso de renovación. Los obreros encontraron el recipiente y decidieron entregarlo al Museo Lessing, donde despertó un interés inmediato debido a su antigüedad y al mensaje que contenía.

"Cuando trabajas en una obra, normalmente miras hacia adelante. Por eso es aún más emocionante cuando de repente surge alguna noticia del pasado", explicó Matthias Hanke, de 62 años, integrante del Museo Lessing.

La botella no era simplemente un objeto antiguo abandonado en una pared. Su interior contenía una nota manuscrita que permitió conocer algunos detalles sobre las personas que participaron en aquellas tareas realizadas hace casi medio siglo.

que permitió conocer algunos detalles sobre las personas que participaron en aquellas tareas realizadas hace El mensaje fue finalmente descubierto y la botella se convirtió en una especie de testimonio de una época en la que las reformas y trabajos adicionales podían realizarse de una manera muy diferente a la actual.

El mensaje contaba la historia de tres hombres que trabajaron en el museo

La nota encontrada dentro de la botella relataba la historia de tres hombres que formaron parte de una brigada de guardia nocturna en el Lessinghaus durante 1976.

Según la información recuperada, aquellos trabajos se realizaban fuera del horario laboral con un objetivo concreto: mejorar el aspecto del Museo Lessing. La situación estaba relacionada con las condiciones laborales de Alemania Oriental en aquella época y con la escasez de trabajadores cualificados.

De esta manera, la botella permitió recuperar una pequeña parte de la historia cotidiana de quienes participaron en aquellas labores. No se trata de un gran acontecimiento histórico, sino de un testimonio sencillo que muestra cómo era la vida laboral y social de un grupo de personas en 1976.

El recipiente permaneció oculto durante todos estos años en una pared que, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en el lugar inesperado donde quedó guardado el recuerdo de aquella brigada.

La botella no volverá a quedar escondida: tendrá un lugar en el museo

Después de ser encontrada y abierta, la antigua botella de cerveza tendrá un destino muy diferente al que tuvo durante las últimas décadas. El objeto permanecerá en el museo y será incorporado a su colección.

La decisión permite conservar tanto la botella como la historia que la acompaña. De esta manera, el pequeño hallazgo podrá ser conocido por los visitantes y servirá como una muestra de la relación entre el edificio, sus trabajadores y las distintas etapas de su historia.

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El hallazgo demuestra cómo una obra de construcción puede revelar historias que permanecieron ocultas durante generaciones. La botella de cerveza fue colocada en 1976 por personas que probablemente nunca imaginaron que alguien la encontraría décadas después, durante una nueva remodelación del mismo edificio.