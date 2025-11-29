Perú declaró el estado de emergencia y militarizó la frontera con Chile por crisis migratoria

El Gobierno de Perú , declaró este viernes estado de emergencia en la región de Tacna. La medida responde a la masiva llegada de migrantes que intentaban cruzar desde Chile hacia Perú. La decisión habilita el despliegue de militares en apoyo a la Policía Nacional y busca contener el flujo creciente de personas que intenta salir de Chile en un clima de tensión política.

Según fuentes de autoridades peruanas, esta medida se anticipa a una posible oleada de extranjeros indocumentados que buscan abandonar Chile. Esta situación se da en el contexto de las recientes elecciones chilenas, donde Jeannette Jara se convirtió en la primera dirigente del Partido Comunista en ganar una elección, y de cara al balotaje del próximo 14 de diciembre, donde José Antonio Kast, el candidato de extrema derecha, podría convertirse en presidente . La preocupación de la población es que Kast prometió expulsar a los indocumentados, en su mayoría venezolanos.

Perú, que ha recibido más de 1,5 millones de venezolanos desde 2015 , enfrenta un fuerte desgaste institucional y social debido a la presión migratoria.

Elecciones en Chile: la candidata del oficialismo Jeannete Jara (izq.) y el republicano José Antonio Kast (der.).

Este viernes, decenas de migrantes quedaron varados a lo largo de los 150 kilómetros que abarca el límite entre Tacna y Arica.

La decisión llegó después de que decenas de migrantes, en situación aparentemente irregular en Chile, alcanzaran el punto fronterizo con Perú con la intención de ingresar al territorio, pero fueran bloqueados por agentes policiales.

José Jerí, presidente Constitucional de la República del Perú, había anticipado la decisión en X: "Vamos a declarar el estado de emergencia para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana". Horas después, el decreto se aprobó en una reunión extraordinaria del gabinete. Más tarde el mandatario confirmó la medida en sus redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/josejeriore/status/1994602541347475576&partner=&hide_thread=false Hecho. Declaratoria del Estado de Emergencia en Tacna. Se inicia así el despliegue de las FFAA para resguardar con la PNP nuestras fronteras. pic.twitter.com/cKviaSF5rp — José Jerí (@josejeriore) November 29, 2025

La medida tendrá una vigencia de 60 días en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos. Contempla restricciones a la libertad de tránsito, de reunión y la inviolabilidad del domicilio. "La Policía mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas", especifica la norma.

Respuesta del gobierno chileno

El ministro de Seguridad chileno, Luis Cordero, admitió que existe una "concentración de personas" que intenta salir del país y enfrenta dificultades para ingresar a Perú, aunque no especificó cifras.

La crisis obligó a activar canales diplomáticos. El canciller peruano, Hugo de Zela, anunció que Lima y Santiago instalarán a partir del lunes un comité binacional de cooperación migratoria para gestionar la situación.

Embed “No tenemos las condiciones ni las capacidades para recibir más migrantes”, sostuvo el canciller Hugo de Zela. Agregó que junto con Chile establecerán un Comité Binacional de Cooperación Migratoria para abordar la problemática en la frontera. pic.twitter.com/iD9zhZDbRK — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 28, 2025

Subrayó que la emergencia permitirá "incrementar de inmediato la presencia policial y militar", y fue categórico: "No permitiremos la migración irregular, no tenemos capacidad para recibir más migrantes."

También señaló que, pese a la emergencia, cada situación humanitaria será evaluada caso por caso en la frontera y que "Perú es un país respetuoso".