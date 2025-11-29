29 de noviembre de 2025 - 11:21

Perú declaró el estado de emergencia y militarizó la frontera con Chile por crisis migratoria

En medio del clima de tensión política que atraviesa Chile, miles de personas intentaron de salir del país y el Gobierno peruano declaró estado de emergencia.

Miles de personas intentaron salir de Chile debido a la situación políticas tras las elecciones y se saturaron los principales pasos fronterizos de Perú.

Miles de personas intentaron salir de Chile debido a la situación políticas tras las elecciones y se saturaron los principales pasos fronterizos de Perú.

Foto:

Gentileza
Por Redacción Mundo

El Gobierno de Perú, declaró este viernes estado de emergencia en la región de Tacna. La medida responde a la masiva llegada de migrantes que intentaban cruzar desde Chile hacia Perú. La decisión habilita el despliegue de militares en apoyo a la Policía Nacional y busca contener el flujo creciente de personas que intenta salir de Chile en un clima de tensión política.

Leé además

Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores de Perú.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México, pero continúan las "relaciones consulares"

Por Redacción
Kast vs. Jara: se define en diciembre el futuro político de Chile.

Elecciones en Chile: los dos modelos opuestos que Kast y Jara disputarán en el balotaje

Por Augusto Grilli Fox

Contexto político de Chile

Según fuentes de autoridades peruanas, esta medida se anticipa a una posible oleada de extranjeros indocumentados que buscan abandonar Chile. Esta situación se da en el contexto de las recientes elecciones chilenas, donde Jeannette Jara se convirtió en la primera dirigente del Partido Comunista en ganar una elección, y de cara al balotaje del próximo 14 de diciembre, donde José Antonio Kast, el candidato de extrema derecha, podría convertirse en presidente. La preocupación de la población es que Kast prometió expulsar a los indocumentados, en su mayoría venezolanos.

Elecciones en Chile: la candidata del oficialismo Jeannete Jara y el republicano José Antonio Kast
Elecciones en Chile: la candidata del oficialismo Jeannete Jara (izq.) y el republicano José Antonio Kast (der.).

Elecciones en Chile: la candidata del oficialismo Jeannete Jara (izq.) y el republicano José Antonio Kast (der.).

Perú, que ha recibido más de 1,5 millones de venezolanos desde 2015, enfrenta un fuerte desgaste institucional y social debido a la presión migratoria.

Perú declaró estado de emergencia

Este viernes, decenas de migrantes quedaron varados a lo largo de los 150 kilómetros que abarca el límite entre Tacna y Arica.

La decisión llegó después de que decenas de migrantes, en situación aparentemente irregular en Chile, alcanzaran el punto fronterizo con Perú con la intención de ingresar al territorio, pero fueran bloqueados por agentes policiales.

perú frontera chile

José Jerí, presidente Constitucional de la República del Perú, había anticipado la decisión en X: "Vamos a declarar el estado de emergencia para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana". Horas después, el decreto se aprobó en una reunión extraordinaria del gabinete. Más tarde el mandatario confirmó la medida en sus redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/josejeriore/status/1994602541347475576&partner=&hide_thread=false

La medida tendrá una vigencia de 60 días en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos. Contempla restricciones a la libertad de tránsito, de reunión y la inviolabilidad del domicilio. "La Policía mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas", especifica la norma.

Respuesta del gobierno chileno

El ministro de Seguridad chileno, Luis Cordero, admitió que existe una "concentración de personas" que intenta salir del país y enfrenta dificultades para ingresar a Perú, aunque no especificó cifras.

La crisis obligó a activar canales diplomáticos. El canciller peruano, Hugo de Zela, anunció que Lima y Santiago instalarán a partir del lunes un comité binacional de cooperación migratoria para gestionar la situación.

Embed

Subrayó que la emergencia permitirá "incrementar de inmediato la presencia policial y militar", y fue categórico: "No permitiremos la migración irregular, no tenemos capacidad para recibir más migrantes."

También señaló que, pese a la emergencia, cada situación humanitaria será evaluada caso por caso en la frontera y que "Perú es un país respetuoso".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Encerrona al colectivo argentino en Chile

Sin autocrítica: el mensaje del gobierno de Chile tras la encerrona a argentinos y qué esperar para el verano

Por Redacción Policiales
La medida forma parte de una autorización más amplia que incluye conexiones desde ciudades peruanas hacia distintos puntos del país, entre ellos Mendoza.

Más vuelos internacionales habilitados desde Mendoza: a dónde se podrá viajar

Por Redacción Economía
Trump se comunicó con Nicolás Maduro por teléfono y en la llamado exigió que el dictador venezolano junto con las principales figuras del régimen deben abandonar Venezuela.

Los detalles del llamado telefónico entre Trump y Maduro: el fuerte ultimátum por si no abandona Venezuela

Por Redacción Mundo
El ejecutivo de la compañía de sopas enlatadas encendió un escándalo luego de referirse a sus productos de forma despectiva e incluso insultar a los consumidores. 

Escándalo mundial de Campbell Soup: uno de sus ejecutivos dijo que hacen "comida de mierd... para pobres"

Por Redacción Mundo