La tranquilidad del domingo en playa Negritos , en Talara (Piura), Perú , se quebró con un hallazgo tan extraordinario como inesperado: un tiburón megaboca (Megachasma pelagios), una de las especies más raras del planeta, apareció varado en la orilla y fue registrado por el fotógrafo Moisés Prieto Álvarez .

Pero la sorpresa científica que pudo haber significado un aporte invaluable terminó en indignación: vecinos se acercaron al ejemplar y comenzaron a cortarlo , sin esperar a biólogos ni autoridades para que obtengan información clave sobre esta criatura marina.

El tiburón megaboca es un gigante de las profundidades descubierto recién en 1976. Desde entonces, se han registrado menos de 300 avistamientos en todo el mundo , según FishBase.

Se trata de un animal extremadamente esquivo, que habita aguas profundas y cuyo comportamiento aún es un misterio para la ciencia.

Apareció un rarísimo tiburón megaboca y vecinos lo trozaron antes de que llegaran los especialistas

Por eso, su presencia en la costa piurana representaba una oportunidad única: podría haber brindado datos sobre su desplazamiento, causas del varamiento y estado de conservación de la especie .

“Debieron esperar la llegada de especialistas. Era un hallazgo extraordinario”, lamentó Prieto Álvarez, quien realizó las primeras imágenes del animal al diario La República.

Qué ocurrió en la playa Negritos

Según relató el fotógrafo, cuando algunas personas vieron al tiburón en la orilla, corrieron hacia él y comenzaron a retirarle partes del cuerpo, sin considerar el valor científico ni los riesgos para la salud.

“Más allá del hecho, esto muestra la falta de educación ambiental y la ausencia de protocolos frente a un hallazgo tan importante para la ciencia”, expresó Prieto al difundir las fotos.

A la desprotección se sumó la ausencia de autoridades o especialistas del Imarpe, quienes suelen recomendar no tocar ni consumir animales marinos varados por riesgo de contaminación o enfermedades. Sin intervención oficial, el tiburón fue depredado, perdiéndose la posibilidad de obtener muestras completas para estudiar este rarísimo ejemplar.

El megalodón que habitó el mar peruano

La aparición del megaboca reavivó otra historia fascinante: la del megalodón, el gigantesco tiburón extinto que pobló las aguas peruanas hace más de 13 millones de años. Según Oceana, este superdepredador podía medir entre 15 y 20 metros, con mandíbulas capaces de triturar huesos de grandes mamíferos marinos.