Airbus alerta por un fallo en sus aviones A32neo: a qué aerolíneas afecta

Airbus , la reconocida empresa fabricante y comercializadora de aviones, ha emitido una alerta de seguridad tras detectar un fallo potencial en algunos modelos de su popular aeronave A320neo que podría comprometer los controles de vuelo. La compañía ha solicitado a las aerolíneas que utilizan esta flota que adopten medidas preventivas de forma inmediata.

La detección de este problema surgió tras el análisis de un incidente reciente que involucró a un aparato de la familia A320. Airbus ha determinado que la intensa radiación solar tiene la capacidad de corromper datos críticos necesarios para el correcto funcionamiento de los controles de vuelo.

El fabricante ha indicado que un número "significativo" de aeronaves podría estar expuesto a este riesgo.

Ante la seriedad de la situación, Airbus ha colaborado con las autoridades aeronáuticas para emitir una Alerta a los Operadores (AOT) , urgiendo a las compañías a implementar de inmediato las protecciones de software y hardware disponibles para garantizar la seguridad de la flota. La seguridad es la "prioridad número uno y absoluta" de la compañía.

Esta alerta global afecta a un gran número de operadores de la familia A320neo en todo el mundo. El modelo forma parte de las flotas de grandes grupos como Iberia y Vueling , así como el Lufthansa Group , Air France-KLM Group , United Airlines , Avianca , y otras aerolíneas como Spirit Airlines , Viva Aerobus , Indigo , AirAsia y Pegasus Airlines . El A320neo es reconocido como uno de los modelos más populares de Airbus.

Airbus ha reconocido que la aplicación de estas medidas preventivas podría generar “trastornos operativos” para los pasajeros y ha ofrecido disculpas por cualquier inconveniente. La AOT se convertirá formalmente en una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia, que será emitida por la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA).

El Airbus A320neo es una versión evolucionada del avión comercial de fuselaje estrecho A320. Este modelo está diseñado específicamente para vuelos de corta y media distancia.

El A320neo, que es una de las últimas incorporaciones a la flota de Iberia, fue presentado oficialmente en diciembre de 2010. Su diseño se destaca por su eficiencia, ya que está equipado con motores más avanzados (como el CFM International LEAP-1A y el Pratt & Whitney PW1900G) y mejoras aerodinámicas.

Estas características permiten un ahorro de combustible de hasta un 15% en rutas cortas y medias, ofreciendo también una notable reducción en las emisiones de CO y NOx, siendo un 50% más silencioso que generaciones anteriores.

El modelo tuvo una rápida aceptación comercial; el primer pedido se entregó a Lufthansa en enero de 2016. Su producción final se realiza en plantas ubicadas en Toulouse, Hamburgo, Tianjin y Mobile, lo que subraya su importancia en la aviación comercial moderna.