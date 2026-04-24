Pánico en un circo de Rusia: un tigre se abalanzó sobre el público en medio de un espectáculo

Una inusual situación se vivió el pasado domingo en un circo de Rusia , cuando un tigre saltó del escenario hacia el público . Durante un show en la ciudad de Rostov del Don se desprendió la red de contención que separaba a los animales de los espectadores, generando pánico en el lugar.

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El espectáculo se estaba desarrollando con dos domadores y tres tigres , mientras el escenario estaba rodeado por una malla de seguridad colgada de un aro de varios metros de diámetro. En un momento de la función, la malla se desplomó y provocó que los animales se asustaran.

En imágenes difundidas en las redes sociales, se puede ver cómo uno de los tigres saltó la red de contención y se abalanzó hacia el público . El momento generó pánico entre los presentes, quienes comenzaron a correr para alejarse del animal . "Los niños gritaban y los adultos corrían presas del pánico” , expresaron testigos a medios locales.

Un tigre saltó hacia el público en un circo de #Rostov , #Rusia , tras colapsar una barrera de seguridad. El hecho causó pánico y evacuaciones, aunque no hubo heridos. El animal fue controlado y autoridades ya revisan las medidas de protección. pic.twitter.com/LWvNMUyDci

Rápidamente, personal del circo evacuó a las personas que se encontraban en el lugar y activaron el protocolo para atrapar al tigre . En el video, se observa cómo el tigre camina entre los asientos desocupados, mientras la gente observa con temor.

Los entrenadores del circo, perteneciente a la dinastía circense rusa Dovagliuk, le pidieron al público que mantuviera la calma para evitar que el tigre se alterara y la situación escalara a mayores. "¡No tengan miedo, siéntense!", se escucha decir a uno de los empelados, en medio de llantos y gritos.

Según detalló el medio Life.ru, los empleados del lugar atraparon al tigre colocándole un collar y lo llevaron de nuevo a su jaula. El hecho no dejó víctimas fatales ni heridos.

Ante la magnitud de la situación, autoridades rusas indicaron que iniciarán una investigación para determinar si el circo cumplía con las medidas de seguridad adecuadas.