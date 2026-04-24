Qué es la "Tarjeta Dorada Trump": el gobierno otorgó la primera a cambio de un millón de dólares

La administración de Donald Trump aprobó la primera "Tarjeta Dorada Trump" (Trump Golden Card), un nuevo tipo de visa de inmigrante que permite a extranjeros millonarios establecerse en los Estados Unidos a cambio de un pago millonario.

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La noticia fue confirmada este jueves por el secretario de Comercio, Howard Lutnick , durante una comparecencia ante la Cámara de Representantes.

El programa, que fue presentado oficialmente a fines de 2025 y lanzado en diciembre pasado, busca, en palabras del propio Trump, atraer a " grandes personas " que aporten negocios y oportunidades, al tiempo que los fondos recaudados se utilicen para reducir la deuda federal y "mejorar el país".

Así es la Golden Card de Donald Trump para millonarios.

El esquema tarifario de la Tarjeta Dorada se divide en tres modalidades, adaptadas tanto a individuos como a estructuras empresariales:

Tarjeta Individual: Tiene un costo de 1 millón de dólares .

Opción Corporativa: Destinada a empresas que buscan trasladar o retener talento extranjero, por un valor de 2 millones de dólares .

Platinum Card: Una versión premium con beneficios adicionales, valorada en 5 millones de dólares.

Todas las solicitudes incluyen una tarifa administrativa no reembolsable de 15.000 dólares y, según Lutnick, están sujetas al proceso de verificación de antecedentes "más riguroso en la historia del gobierno" para garantizar la seguridad nacional.

Durante la presentación del proyecto el año pasado, el presidente Trump aseguró que esta vía es "mucho mejor" que la tradicional Green Card. Según el mandatario, la tarjeta dorada ofrece privilegios de residencia inmediata y establece una ruta clara hacia la ciudadanía estadounidense para los sectores de mayor poder adquisitivo.

Donald Trump La tarjeta dorada habilita a la residencia inmediata.

"Personas adineradas vendrán a nuestro país comprando esta tarjeta. Traerán negocios y oportunidades a Estados Unidos", resaltó Trump en su momento.

El programa desató fuertes críticas en la oposición. La demócrata Grace Meng cuestionó el destino de los fondos y la transparencia del proceso. Además, expertos legales advierten que el sistema podría enfrentar desafíos normativos y dilemas éticos, comparándolo con esquemas de “visados dorados” aplicados en otros países.

Por el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene en reserva la identidad del primer beneficiario. Lutnick confirmó que hay cientos de solicitantes en lista de espera.