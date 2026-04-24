Dura respuesta de Reino Unido a Trump en su postura por Malvinas y la reacción de los medios británicos

Reino Unido reafirmó su postura histórica sobre las islas Malvinas luego de que se filtrara, según la agencia Reuters, que Estados Unidos analiza quitar su respaldo histórico a Londres en la disputa por el archipiélago a modo de "castigo" por no tener su apoyo en la guerra contra Irán.

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Aseguran que Estados Unidos evalúa retirar su apoyo al Reino Unido por las Islas Malvinas

Entre las opciones mencionadas en las operaciones militares de Washington, figuraba reconsiderar el apoyo diplomático estadounidense a “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Malvinas, territorio reclamado por Argentina , hoy con Javier Milei al poder y como aliado de Trump.

Un vocero del primer ministro británico, Keir Starmer, expresó con contundencia: “No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland (el nombre que usan los británicos para referirse a Malvinas). Es una posición de larga data y no ha cambiado”.

“ El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial, y la soberanía recae en el Reino Unido . Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, agregó el vocero citado por BBC, quien subrayó además que Londres transmitió esa posición “de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses”.

"La amenaza a las islas": medios británicos se lanzaron contra Trump

El medio sensacionalista The Sun tituló "Manos fuera" para informar que Trump podría examinar la postura estadounidense respecto a la soberanía británica como represalia por la negativa del Reino Unido a permitir el uso de sus bases en el contexto del reciente conflicto con Irán.

La publicación resaltó que la información proviene de documentos internos del Pentágono.

Reacción en la prensa británica a la postura de Trump sobre las Malvinas Reacción en la prensa británica a la postura de Trump sobre las Malvinas The Sun

En la misma línea se expresó The Telegraph, agregando que Washington considera “penalizar” a socios de la OTAN reticentes a apoyar la ofensiva en Medio Oriente, como es el caso de España.

Reacción en la prensa británica a la postura de Trump sobre las Malvinas Reacción en la prensa británica a la postura de Trump sobre las Malvinas The Telegraph

El Daily Mail, otro diario amarillista, trajo a su nota la foto de los soldados británicos en Malvinas para destacar la amenaza de Trump a Reino Unido. En otra nota calificó a Trump como el "matón del patio de la escuela" por ayudar a Argentina en su reclamo sobre las Malvinas.

Reacción en la prensa británica a la postura de Trump sobre las Malvinas Reacción en la prensa británica a la postura de Trump sobre las Malvinas Daily Mail

Las islas Malvinas, archipiélago situado a 500 kilómetros de nuestra Patagonia, siguen siendo objeto de una disputa de soberanía entre Reino Unido y Argentina.

En abril de 1982, se desencadenó un conflicto de diez semanas cuando el dictador Leopoldo Galtieri ordenó a las fuerzas recuperar las islas. Posteriormente, el gobierno de la primera ministra británica Margaret Thatcher envió una fuerza naval que provocó la muerte de 649 argentinos y la rendición el 14 de junio.

A principios de mes, el gobierno del chileno José Antonio Kast también expresó su respaldo a Argentina en la disputa por Malvinas.