Kast ratificó el apoyo de Chile a Argentina en su reclamo por las Malvinas

El presidente chileno José Antonio Kast reiteró el respaldo de su gobierno a Argentina en su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas , tras reunirse con su par argentino Javier Milei en Casa Rosada, en un gesto que refuerza la histórica postura chilena ante una disputa con el Reino Unido que lleva ya más de 190 años.

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Durante su primer viaje internacional desde que asumió el cargo, Kast reafirmó este lunes el apoyo de Chile a los “legítimos derechos de soberanía” de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos , según un comunicado conjunto de las cancillerías de Chile y Argentina.

Además, Kast instó a Argentina y al Reino Unido a retomar negociaciones para alcanzar una solución “pacífica y definitiva” a la disputa, mientras que Milei agradeció al mandatario chileno por el respaldo histórico de Chile a esta causa, de acuerdo con el comunicado. Más allá de la declaración, es recordado el apoyo logístico y de inteligencia brindado a Reino Unido por el dictador Augusto Pinochet durante la guerra de 1982, que aún genera controversia en ambos lados de la cordillera.

Comunicado conjunto de los Cancilleres de Argentina y Chile tras la reunión que mantuvieron los Presidentes Javier Milei y José Antonio Kast. pic.twitter.com/l5T6FZz2cG

Por otra parte, las delegaciones argentina y chilena también acordaron avanzar en la promoción de inversiones, la expansión del comercio, la integración energética y minera, y la mejora de la conectividad fronteriza.

"Es un momento histórico en integración por temas de turismo, por temas de comercio, por temas de inversión, por temas mineros que en Argentina están tomando un ritmo importante , y donde nosotros podemos colaborar en temas de conocimiento, en temas logísticos. Nos interesa mucho la integración en todo tipo de producción minera que pueda tener Argentina", declaró Kast luego.

Kast ratificó el respaldo de Chile a Argentina en su reclamo por las Malvinas

PSJ Cerro Mineria de Cobre en Mendoza PSJ en Mendoza

Asimismo, Argentina y Chile destacaron la importancia de fortalecer la cooperación en seguridad, especialmente frente al crimen organizado transnacional.

El domingo, un día antes de su llegada a Argentina para reunirse con Milei, Kast aseguró que su visita se daba en un buen momento para “estrechar lazos” y también de llegar a acuerdos para enfrentar conjuntamente a “enemigos comunes”.

Durante el encuentro también se abordó la situación del exguerrillero Galvarino Apablaza, cuya extradición a Chile sigue en proceso. Kast agradeció la colaboración del Gobierno argentino en el caso del ciudadano trasandino acusado de participar en el asesinato del senador del partido UDI Jaime Guzmán en 1991.

Galvarino Apablaza, exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, exguerrillero chileno Gentileza

“El Canciller de Chile agradeció los esfuerzos desplegados y apoyo brindado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina respecto del proceso de extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza”, se lee en el comunicado.

Apablaza, quien se refugió en Argentina desde hace décadas, no pudo ser detenido el pasado jueves cuando se dictó una orden de detención en su contra y se desconoce su paradero. Hay vigente una recompensa de $20 millones emitida por el gobierno de Milei.