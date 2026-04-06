6 de abril de 2026 - 11:10

Milei recibió a José Antonio Kast en la Casa Rosada para consolidar el vínculo Argentina-Chile

El flamante presidente chileno se reunió con su par argentino. Es su primer viaje oficial al exterior desde que asumió el poder el pasado 11 de marzo.

José Antonio Kast y Javier Milei en Casa Rosada este 6 de abril

José Antonio Kast y Javier Milei en Casa Rosada este 6 de abril

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Presidencia de la Nación
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei recibió este lunes desde las 10 en la Casa Rosada a su homólogo chileno, José Antonio Kast, en lo que representa el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder el 11 de marzo último.

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La reunión buscaba consolidar una alianza política en la región entre dos presidentes muy cercanos en lo ideológico, y ambos con posiciones muy cercanas al Gobierno de los Estados Unidos que encabeza Donald Trump.

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La visita de Kast a la Argentina reforzó una tradición diplomática entre ambos países: los presidentes chilenos suelen elegir Buenos Aires como su primer destino internacional tras asumir el cargo.

Así ocurrió también con Gabriel Boric, quien visitó Buenos Aires pocas semanas después de iniciar su mandato, durante la presidencia de Alberto Fernández.

Agenda y objetivos de la visita

El encuentro entre Milei y Kast inicia una etapa bilateral de coincidencias que deja atrás las tensiones que caracterizaron las relaciones entre ambos gobiernos, durante el mandato del centroizquierdista Boric en Chile.

Tanto Milei como Kast sostienen una posición en defensa de la visión económica liberal y coinciden en temas como inmigración, seguridad, y reducción del aparato estatal y participan de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Kast llegó a la Argentina este domingo por la noche junto a una comitiva integrada por el canciller Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; y el dirigente del partido Unidad Democrática Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma.

Por otra parte, al mediodía, está previsto que el Presidente encabece un encuentro con todos los ministros junto a Karina Milei, con un rol preponderante del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para darle otra vez su apoyo en medio de los escándalos.

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