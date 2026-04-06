Quién es Galvarino Apablaza, el exguerrillero chileno prófugo en Argentina por el que ofrecen $20 millones

La figura del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza (75), acusado del crimen del senador trasandino Jaime Guzmán allá por 1991, está en el centro de la escena regional con un dato clave: cuando ordenaron su detención el miércoles pasado, no lo encontraron en Buenos Aires, donde residía como "refugiado político". Ahora, tiene un pedido de captura activo y una recompensa de $20 millones ofrecida por el gobierno de Argentina para dar con su paradero.

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Apablaza fue uno de los dirigentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la organización guerrillera que operó durante y después de la dictadura de Augusto Pinochet .

En Chile, la Justicia lo señala como el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido el 1 de abril de 1991 en Santiago, apenas un año después del retorno a la democracia. Guzmán, fundador de la UDI y figura clave de la derecha chilena, fue emboscado y baleado cuando salía de dar clases en la Universidad Católica.

El crimen marcó un punto de quiebre en la transición chilena. Y desde entonces, el nombre de Apablaza quedó asociado a una causa judicial que lleva más de tres décadas sin resolverse plenamente.

El exguerrillero llegó a Argentina en 1993 y construyó allí su vida. En 2004 fue detenido por pedido de Chile, pero un año después recuperó la libertad cuando la Justicia argentina rechazó su extradición. Ese mismo año obtuvo el estatus de refugiado político , una protección que durante años bloqueó cualquier intento de enviarlo de regreso a su país.

La situación empezó a cambiar con el paso del tiempo y los giros políticos. En 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se le otorgó formalmente el refugio.

Fotos de Galvarino Apablaza en sus tareas como guerrillero. A la izquierda, en Nicaragua. A la derecha, en Cuba. Fotos de Galvarino Apablaza en sus tareas como guerrillero. A la izquierda, en Nicaragua. A la derecha, en Cuba. Archivo

Más tarde, la administración de Mauricio Macri avanzó en retirarle esa protección. Y finalmente, en 2026, la Justicia argentina confirmó la revocación de ese estatus, dejando el camino abierto para su extradición.

Con el respaldo judicial, la jueza María Servini ordenó su detención. La Policía Federal Argentina montó el miércoles pasado un operativo en su domicilio en Moreno, pero cuando llegaron, Apablaza ya no estaba. Desde entonces, quedó formalmente prófugo.

El gobierno de Javier Milei decidió redoblar la presión: ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte información que permita capturarlo.

En tanto, el presidente chileno José Antonio Kast, discípulo político de Guzmán y aliado de Milei, sigue de cerca el caso y busca concretar una extradición que su país reclama desde hace más de 20 años. De hecho, hoy estaba prevista la reunión de ambos jefes de Estado en Casa Rosada, con el tema de Apablaza en agenda.

Javier Milei y José Antonio Kast Javier Milei y José Antonio Kast EFE

Apablaza se considera refugiado político y no se entregará

Para sectores de la derecha chilena, Apablaza es un terrorista responsable de un crimen emblemático. Para su defensa, en cambio, es un perseguido político que sufrió torturas y cuya condición de refugiado aún debería estar vigente bajo estándares internacionales.

Esta mañana, su abogado defensor, Rodolfo Llanzón, mantuvo un fuerte cruce en radio Mitre con el periodista Eduardo Feinmann, quien enfatizaba sobre el pasado guerrillero de Apablaza.

"En el día de la fecha hemos presentado una denuncia ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas contra el Estado chileno", afirmó el abogado al inicio de la conversación.

Jaime Guzmán, senador de la derecha chilena asesinado en 1991 Jaime Guzmán, senador de la derecha chilena asesinado en 1991 Archivo

Frente a la insistencia del periodista sobre las acusaciones en su contra, Llanzón señaló que el reconocimiento de Apablaza como refugiado político no responde a una decisión circunstancial de un gobierno, sino a estándares internacionales.

“Entre las causales por las que fue reconocido como tal, está la de haber sido torturado, secuestrado y enviado a un centro clandestino de detención durante la dictadura de Pinochet”, defendió el letrado.

“Eso implica que Apablaza es refugiado político hasta el día de hoy y desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973”, dijo.

“Aquí no se trata del señor Milei o del señor Alberto Fernández o quien fuera. El señor Apablaza Guerra es refugiado político en los términos de Naciones Unidas, no por un gobierno caprichoso”, insistió Llanzón.