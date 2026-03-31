En Chile, un chico mató a una docente e hirió a cuatro personas en una escuela: la medida que aceleró Kast

Mientras en Argentina sigue la conmoción por el asesinato en la escuela de Santa Fe , un violento episodio sacudió a Calama , en la región de Antofagasta (norte de Chile ), donde un estudiante de 18 años atacó con un arma blanca a miembros de la comunidad del Instituto Obispo Silva Lezaeta. Como resultado, una docente murió y otras cuatro personas (tres alumnos y una funcionaria) resultaron heridas .

La nueva medida de Kast sobre el estallido social que hizo enojar a la izquierda en Chile

El agresor, identificado como Hernán Meneses Laal (18) , fue detenido el viernes pasado en el lugar por Carabineros de Chile sin necesidad de uso de fuerza letal. Según la investigación, el ataque habría sido planificado durante al menos cuatro meses.

De acuerdo con las primeras pericias reportadas en la prensa trasandina, el joven no ingresó a clases y deambuló por el establecimiento hasta encerrarse en un baño.

Cerca de las 10.30, dos inspectoras advirtieron la situación y lo confrontaron. En ese momento, Meneses salió vestido de negro, encapuchado y con antiparras , y extrajo un cuchillo de doble filo de unos 30 centímetros.

La inspectora María Victoria Reyes (59) intentó repeler el ataque con gas pimienta , pero fue apuñalada en reiteradas ocasiones y murió en el lugar .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Donpatoinfowars/status/2038436999808373182?s=20&partner=&hide_thread=false Video de TVN y editado por ellos, muestran como algunos alumnos del colegio lo reducen. pic.twitter.com/2N0BtkGntv — Don Pato InfoWars (@Donpatoinfowars) March 30, 2026

Luego, el agresor se dirigió al patio y atacó a estudiantes de segundo medio, generando escenas de pánico.

El avance del atacante se detuvo gracias a la intervención de alumnos, que lograron reducirlo. Un estudiante de 15 años lo tacleó y, con ayuda de otros, consiguió desarmarlo antes de la llegada de las fuerzas de seguridad, tal como se vio en un video publicado por TVN.

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) investiga el caso y analiza indicios que apuntan a una posible intención de provocar más víctimas y luego suicidarse. También se revisan publicaciones en redes sociales, videojuegos y escritos personales hallados en su domicilio.

Según trascendió, el joven presentaba antecedentes de salud mental, entre ellos depresión severa y posibles rasgos de trastorno del espectro autista. Además, habría sustraído dinero a su familia para adquirir los elementos utilizados en el ataque.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, confirmó que el Gobierno presentará una querella por homicidio consumado y homicidio frustrado. También adelantó que se evaluarán medidas como la instalación de detectores de metales en escuelas.

Otro estudiante armado detenido en Chile

El lunes, mismo día en que Ian Cabrera (13) fue asesinado en Santa Fe por un compañero de colegio, un chico de 15 años fue detenido tras intentar ingresar a una escuela de Curicó (región del Maule) con un arma de fuego cargada.

E hecho sucedió en las inmediaciones del Colegio Polivalente Japón. Según BioBioChile, el estudiante, quien cursa primero medio, portaba en su cintura un arma de fuego con cuatro tiros en la recámara. Fue demorado. Afortunadamente, no hubo heridos.

La "receta" chilena ante violencia escolar: detectores de metales en las escuelas

El gobierno de José Antonio Kast anunció que priorizará la implementación de pórticos detectores de metales en los establecimientos educativos, en una respuesta directa a los recientes y graves hechos de violencia que conmocionaron a Calama y Curicó.

La ministra de Educación de Chile, María Paz Arzola, confirmó que la cartera ya trabaja en el reglamento y las orientaciones técnicas para hacer operativa la Ley de Convivencia Escolar, aprobada el pasado verano.

Detector de metales en escuela de Chile Detector de metales en escuela de Chile Gentileza / El Mercurio Valparaíso

"Queremos facilitar que aquellos establecimientos que así lo requieran puedan implementar medidas de seguridad de forma acelerada", señaló la secretaria de Estado, aclarando que se espera el dictamen de la Contraloría para dar inicio formal al proceso.

El presidente Kast respaldó la iniciativa, subrayando la necesidad de establecer controles más estrictos al ingreso de alumnos y visitantes. Según el mandatario, estas acciones no son solo reactivas ante incidentes recientes, sino que buscan enfrentar la violencia de manera estructural.

“Debemos tomar conciencia de la necesidad de proteger a los niños dentro de un espacio seguro, que es la escuela”, indicó el Presidente.

Entre las medidas anunciadas por el Ejecutivo se destacan:

Controles de acceso más rigurosos.

Revisión de mochilas y uso de dispositivos tecnológicos según normativa.

Fortalecimiento de la autoridad de directivos y docentes.

La nueva política marca un quiebre respecto a la gestión anterior. Hasta hace poco, la Superintendencia de Educación llegó a multar a los colegios chilenos que instalaban detectores. Casos emblemáticos como el del Colegio Salesiano de Valparaíso o la iniciativa del Insuco de Temuco en marzo de 2025, generaron intensos debates judiciales sobre si estos dispositivos vulneraban la integridad y privacidad de los menores.

José Antonio Kast, presidente de Chile José Antonio Kast, presidente de Chile EFE

Incluso el exministro de Educación de Gabriel Boric, Nicolás Cataldo, había manifestado reparos, citando el alto costo fiscal -estimado en USD 5.000 por pórtico- y la posible "estigmatización" de los estudiantes. Sin embargo, el avance de la delincuencia y los incidentes armados dentro de los recintos terminaron por inclinar la balanza hacia la seguridad preventiva.

Pese al anuncio oficial, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, calificó las medidas como "insuficientes". Para el dirigente gremial, el uso de tecnología de vigilancia es una respuesta superficial a un problema estructural.

"Suponer que esa será la solución de fondo me parece que se queda muy corto", sentenció Aguilar, quien exigió al Gobierno un enfoque integral que incluya refuerzos en salud mental, convivencia escolar y una mayor participación de las familias para atacar las raíces de la violencia.