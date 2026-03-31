Qué se sabe del asesino de 15 años en Santa Fe: la trama familiar, su tratamiento y relatos de bullying

Nuevos elementos aportados a la investigación del ataque en la Escuela Normal Superior N.º 40 Mariano Moreno, en San Cristóbal (Santa Fe), sumaron detalles sobre el perfil del agresor de 15 años , que pasó la noche demorado -es inimputable- en un establecimiento que sólo conocen el Servicio Penitenciario y la familia.

Identidad confirmada: quién era el chico de 13 años asesinado por su compañero en una escuela de Santa Fe

Filtraron un video de cómo hostigaban al alumno que mató a un compañero en la escuela

Según sus abogados defensores, el joven atravesaba episodios autolesivos y se encontraba bajo tratamiento psicológico al momento del hecho.

El adolescente, que asesinó a Ian Cabrera Núñez, de 13 años , fue trasladado a la ciudad de Santa Fe para ser alojado en un centro especializado, ya que en San Cristóbal no existen dispositivos adecuados para la contención de menores en conflicto con la ley penal.

Permanece bajo custodia y será sometido a un proceso acorde a su edad, que prioriza medidas “curativas, tutelares y de resguardo”.

En diálogo con Aire de Santa Fe, la defensa sostuvo que el joven de 15 años presentaba “rasgos de introversión” y antecedentes de “autoatentados contra su vida”, lo que motivó su seguimiento profesional.

Despedida de familiares, vecinos y amigos a Ian Cabrera, asesinado por su compañero en una escuela de San Cristóbal (Santa Fe)

Despedida de familiares, vecinos y amigos a Ian Cabrera, asesinado por su compañero en una escuela de San Cristóbal (Santa Fe)

También, los letrados señalaron que atravesaba una situación familiar compleja, con padres separados, un contexto que “pudo haber influido en su ánimo y en su psiquis”.

En paralelo, testimonios recogidos en San Cristóbal por Clarín apuntan a que el adolescente agresor sufría bullying en la escuela. “Lamentablemente este chico ya tenía problemas familiares”, relató una madre de la comunidad educativa, mientras otra fuente aseguró conocer el entorno familiar y describió dificultades psicológicas en el núcleo cercano.

El ministro de Educación provincial, José Goity, ya había advertido que el agresor “atravesaba una situación intrafamiliar muy compleja”, y remarcó que no existían antecedentes de conflicto dentro de la institución. Sin embargo, el funcionario descartó hechos de acoso o maltrato escolar: "Lo que tenemos constatado hasta ahora es que no se trataba de un conflicto intraescolar".

Despedida de familiares, vecinos y amigos a Ian Cabrera, asesinado por su compañero en una escuela de San Cristóbal (Santa Fe) Despedida de familiares, vecinos y amigos a Ian Cabrera, asesinado por su compañero en una escuela de San Cristóbal (Santa Fe) Gentileza / El Litoral

Un asesinato en la escuela que conmociona al país

El crimen de Ian Cabrera (13) ocurrió el lunes en la mañana minutos antes del inicio de clases, durante el acto de izamiento de la bandera.

El agresor ingresó con una escopeta —presuntamente oculta en un estuche de guitarra— y efectuó varios disparos. Además de la víctima fatal, dos estudiantes de 13 y 15 años resultaron heridos y fueron derivados a centros de salud, entre ellos, el hospital de Rafaela y el Hospital de Niños “Orlando Alassia”.

La secuencia se detuvo cuando un asistente escolar logró reducir al atacante y quitarle el arma, hasta la llegada de la policía. El establecimiento fue evacuado y la zona, acordonada, mientras interviene el Ministerio Público de la Acusación.

En paralelo, equipos de salud mental de la provincia trabajan en la contención de alumnos, docentes y familias, en una comunidad que todavía intenta procesar el impacto de una tragedia que dejó marcas profundas.