Identidad confirmada: quién era el chico de 13 años asesinado por su compañero en una escuela de Santa Fe

La investigación por el asesinato ocurrido este lunes por la mañana en la Escuela Normal Superior N° 40 Mariano Moreno, en San Cristóbal (Santa Fe), sumó un dato clave: la víctima fatal fue identificada como Ian Cabrera Núñez, un alumno de 13 años que cursaba en la institución y había cumplido años el pasado 2 de enero.

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El adolescente fue ultimado por un compañero de 15 años que disparó con una escopeta durante el tradicional izamiento de la bandera.

Ian era hijo de Mirian Gabriela Núñez y de Hugo Leandro Cabrera, empleado municipal, y era el único hijo de la familia. Jugaba al fútbol en el Club Atlético Independiente de San Cristóbal.

“Descansa en paz. Que Dios te tenga en la gloria. Tristísimo comienzo de semana para mi San Cristóbal. Un abrazo fuerte a sus papás”, escribió en las redes sociales una allegada a la familia de la víctima.

Ian Cabrera Núñez tenía 13 años. Fue asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno, ubicada en San Cristóbal, Santa Fe.

Ian Cabrera Núñez tenía 13 años. Fue asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno, ubicada en San Cristóbal, Santa Fe.

A través de las redes, el club Independiente de San Cristobal emitió un doloroso comunicado: "Debido a los hechos de público conocimiento ocurridos en la ciudad de San Cristóbal, que enlutan profundamente a toda la comunidad y que involucran a un joven que formaba parte de nuestra institución , permanecerá cerrado y sin actividades durante el día de hoy".

“Acompañamos con enorme dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y nos unimos en el pedido de respeto y acompañamiento para todos los afectados”, declaró la institución deportiva.

Ocho niños afectados por el ataque con escopeta en la escuela

En conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, confirmó este mediodía que, además del fallecido Ian, hay otros dos estudiantes heridos de arma de fuego, de 13 y 15 años, quienes fueron trasladados a hospitales públicos y se encuentran fuera de peligro.

También se registraron al menos seis alumnos lesionados mientras intentaban escapar en medio del ataque, pero sin lesiones de consideración.

La escuela N° 40 Mariano Moreno, de San Cristóbal (Santa Fe), fue escenario de una tragedia: un adolescente de 15 años mató a tiros a un compañero La escuela N° 40 Mariano Moreno, de San Cristóbal (Santa Fe), fue escenario de una tragedia: un adolescente de 15 años mató a tiros a un compañero Web

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, señaló que el agresor, identificado solamente por sus iniciales G.C., no presentaba antecedentes de violencia dentro del sistema educativo.

“Transitó nivel inicial, primario y ya se encontraba cursando el nivel secundario. No tenemos elementos que hayan surgido”, explicó, sin hablar de versiones de bullying tal como trascendió en las redes sociales.

Hablan de una situación familiar "compleja"

Las autoridades también indicaron que el adolescente de 15 años atravesaba una situación familiar compleja.

“Sabemos que sufría una situación intrafamiliar en el ámbito privado muy compleja que atravesaba a la madre y a la familia”, detallaron, al tiempo que aclararon que “no se trataba de un conflicto intraescolar”.