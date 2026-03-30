"Le desarmó la cabeza y se empezó a reír": así escondió la escopeta el asesino de la escuela en Santa Fe

La investigación sobre el brutal asesinato ocurrido este lunes en la Escuela Normal Superior Nº 40 Mariano Moreno, en San Cristóbal (Santa Fe), reveló nuevos detalles sobre la mecánica del ataque.

Horror en Santa Fe: un chico de 15 años entró armado a la escuela y mató a tiros a un compañero

El estremecedor relato de un alumno que escapó de la balacera en Santa Fe: saltó una pared y un alambrado

El agresor, un adolescente de 15 años , ingresó con una escopeta oculta dentro de un estuche de guitarra y abrió fuego mientras los alumnos participaban del izamiento de la bandera.

Según reconstruyó La Nación a partir de fuentes de la causa, el joven aprovechó que ese día los estudiantes debían llevar instrumentos musicales para ocultar el arma y municiones. En el estuche se encontraron varios cartuchos , lo que refuerza la hipótesis de que el ataque pudo haber sido aún más grave y que el asesino iba a seguir disparando si no lograban reducirlo.

Testimonios de alumnos describieron una escena de caos y desesperación en el establecimiento escolar ubicado al norte de la capital santafesina.

#Viral "SE REÍA Y DECÍA QUE QUERÍA MATAR A TODA LA ESCUELA" Escalofriante audio de uno de los estudiantes de la escuela del horror en la ciudad de San Cristóbal, #SantaFe , donde un alumno entró armado con una escopeta, mató a un menor de 12 e hirió al menos a cinco personas más. pic.twitter.com/4OG3yw1YKv

En un audio publicado, un estudiante habló del momento del ataque: “Yo estaba corriendo, me silbaron los perdigones”. Y agregó una frase que refleja la violencia del episodio: “Le pegó a un changuito y le desarmó la cabeza. Era de primero”.

“Cuando le sacaron el arma y los cartuchos empezó a correr”, expresó. Luego, recordó lo sucedido tras la intervención policial: “Cuando lo agarra la policía y lo mete al patrullero, se empezó a reír y dijo que quería matar a toda la escuela”.

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Los detalles en https://t.co/STKMz0ZlX4 pic.twitter.com/37WDuaIRWo — LOS ANDES (@LosAndesDiario) March 30, 2026

El ataque dejó como saldo la muerte de un alumno de 13 años y dos heridos, también menores. Uno de ellos fue derivado en estado grave a Rafaela con lesiones en el rostro y el cuello, mientras que el otro presenta heridas de menor consideración.

Desde el Gobierno provincial indicaron que ambos permanecen fuera de peligro.

De acuerdo a las primeras pericias, el agresor efectuó entre cuatro y cinco disparos antes de ser reducido por personas que estaban en el lugar.

En ese momento intentó escapar, pero fue detenido por la policía.

Qué dijo el gobernador Pullaro

Por su parte, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro manifestó: "Suspendimos la actividad con los ministros y están viajando hacia allá para acompañar a la familia y a la comunidad educativa".

"Es muy difícil analizar lo que pasó, los ministros están llegando para contener a la familia y la comunidad educativa, y para activar el proceso penal sobre el victimario de este hecho", declaró esta mañana.