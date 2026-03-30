30 de marzo de 2026 - 08:47

Horror en Santa Fe: un chico de 15 años entró armado a la escuela y mató a tiros a un compañero

Videos. El dramático episodio ocurrió esta mañana en un establecimiento de San Cristóbal. Además hubo otros dos estudiantes heridos.

Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe

Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe

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Gentileza / El Litoral
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un estudiante ingresó armado a la Escuela Normal Superior Nº 40 Mariano Moreno, en la provincia de Santa Fe, y asesinó a un compañero dentro del establecimiento. Además, otros dos alumnos resultaron heridos tras los disparos.

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El episodio ocurrió este lunes por la mañana en la ciudad de San Cristóbal, al norte de la capital provincial, cuando los jóvenes y docentes izaban la bandera.

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Según relató el secretario de Gobierno local, Ramiro Muñoz, el atacante, de aproximadamente 15 años, extrajo un arma de fuego de su mochila y comenzó a disparar en el patio interno, generando pánico entre estudiantes y docentes. El hecho quedó grabado en videos viralizados en las redes sociales.

En medio de la confusión, varios alumnos salieron corriendo al advertir la situación. “Los docentes decían que [el atacante] era buen alumno y mostraba buena conducta”, expresó Muñoz en declaraciones al canal TN.

De acuerdo a los primeros datos, el agresor cursaba el primer año del nivel secundario.

Tras el ataque, los dos estudiantes heridos fueron trasladados, fuera de peligro, al hospital local para recibir atención médica, mientras familiares comenzaron a acercarse al establecimiento en medio de escenas de angustia.

Personal de emergencias y fuerzas de seguridad trabajaban en el lugar para asistir a las víctimas y avanzar con la investigación.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y reavivó la preocupación por la violencia en entornos escolares. El recuerdo en Mendoza lleva inevitablemente a lo ocurrido el 11 de septiembre de 2025, cuando una adolescente de 14 años ingresó armada en la escuela Marcelino Blanco en La Paz, afortunadamente, sin lesionados.

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