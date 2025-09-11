Qué pasó con la nena que entró armada a la escuela de La Paz: el último parte médico

La estudiante de 14 años que ayer ingresó con un arma a la escuela Marcelino Blanco, en La Paz , y mantuvo en vilo durante cinco horas a Mendoza y al país, permanece internada y bajo acompañamiento de un equipo integral de profesionales de la salud.

Menor atrinchera en La Paz. Una orden judicial impide publicar, difundir o divulgar imágenes o representaciones gráficas de la adolescente, de sus familiares directos, de su domicilio, de su establecimiento educativo, o de cualquier otro elemento contextual que permita su identificación directa o indirecta.

El episodio se desató cuando la menor llegó al establecimiento y extrajo un arma de fuego, con la que efectuó varios disparos y amenazó tanto a compañeros como a docentes, generando horas de extrema tensión en la comunidad educativa.

Actualmente, la paciente sigue bajo tratamiento y es asistida por equipos médicos y de salud mental, en un contexto de seguimiento cercano de su evolución.