La profesora buscada por la nena armada en La Paz se escondió, pudo escapar y ahora está internada

La Paz aún no sale del shock. Una alumna de 14 años ingresó con un arma de fuego, disparó en reiteradas oportunidades y amenazó a compañeros y personal de la escuela Marcelino Blanco , luego se atrincheró en una de las aulas, donde "pidió por una profesora para negociar".

La DGE asegura que no registró "ningún aviso de situaciones previas" en la alumna atrincherada en La Paz

Tras más de cinco horas de tensión en La Paz, la alumna atrincherada entregó el arma y quedó internada

Esta docente, según confirmaron a Los Andes testigos, se escondió en una de las aulas luego de que un colega le advirtiera que la alumna pedía explícitamente por ella. La adolescente ya deambulaba con el arma de fuego entre sus manos y ya había realizado varios disparos. Por esto, la profesora se ocultó, nadie sabía cuál era la verdadera intención de la menor. De hecho aún se desconoce.

También algunos testigos señalaron que la docente había tomado un examen y ayer entregó los resultados en los que la mayoría de los estudiantes había desaprobado.

Según testigos, alrededor de las 9.30, la menor ingresó al baño de la escuela, luego de que una preceptora advirtiera la grave situación, tras la finalización del primer recreo. Minutos más tarde estaba previsto un acto por el Dia del Maestro. Allí, analizaron después los testigos, habría cargado el arma (que sería de su padre) y luego disparó al aire "para llamar la atención". Todos corrieron a las aulas, aunque muchos lo hacían incrédulos, sin atribuir los estruendos a verdaderos disparos.

Uno de los compañeros que advirtió la explosión, la avanzó y le dijo: "¿Tiraste un chasquiboom?", a lo que la menor respondió desafiante mostrando el arma.

Tras esto, se desató el pánico. La menor armada regresó a su aula y apuntó a un compañero, con quien, según relatos, tenía una mala relación por constantes burlas, y le dijo "A vos te voy a matar".

Al mismo momento, decidió salir en busca de "Raquel", su profesora de matemática, aún se desconoce si pretendía contención o si su objetivo era agredirla. Mientras iba caminando por el pasillo, realizó otros disparos, y se apuntó el arma hacia su cabeza. "La policía llegó y se quedó en la esquina, no se acercó a la escuela", relató una testigo.

Luego, con la llegada del efectivos policiales comenzó una rápida evacuación de alumnos y docentes. "Algunos chicos sufrieron un ataque de nervios y fueron asistidos para escapar". Los alumnos conmocionados fueron atendidos en el hospital de La Paz.

Tras minutos de tensión y pánico, la menor se atrincheró en una de las aulas y pedía “para negociar” la presencia de la “profesora Raquel”.

Esa profesora pudo salir en la evacuación junto a los alumnos y permanece internada en el hospital de La Paz tras una fuerte crisis de nervios, agregaron las fuentes.

Hasta ese departamento del este mendocino llegó el cuerpo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), además de personal policial, todo supervisado por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier. Tras más de cinco horas de negociaciones, la menor finalmente decidió entregar el arma de fuego y la situación concluyó sin heridos.