Hoy se celebra Halloween 2025: cuál es su verdadero origen, ¿está relacionado a lo 'maligno'?

Llegó una de las festividades más esperadas del año: Halloween (Noche de Brujas). Año tras año, y cada vez con más aceptación social, grandes y chicos se disfrazan y salen a pedir golosinas en una noche en la que ante la negativa de un dulce, habrá truco.

Halloween se celebra cada 31 de octubre, por lo que este año cae viernes.

Es el día en el que concluye el año céltico , el cual dividía en dos etapas el año: una de luz correspondiente a la primavera y verano, y otra de oscuridad correspondiente al otoño e invierno. El equinoccio de otoño (boreal) era el punto de inflexión del año en el que los días se hacían más cortos y las noches más largas.

Muchas personas creen que Halloween se originó en Estados Unidos, asociado a la enorme cantidad de películas y series con temática de Día de Brujas o las múltiples celebraciones que hacen con gran impacto cultural.

Sin embargo, es una de las fiestas más antiguas del mundo y se remonta a hace más de 3.000 años cuando los pueblos celtas de Europa celebraban su año nuevo, el Samhain. También se conoce como la víspera del festival de la cosecha. En el Samhain se creía que los espíritus caminaban por la Tierra mientras viajaban al más allá.

En el siglo VII, el papa Bonifacio IV decretó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, el que se celebra hasta la actualidad.

Las máscaras son las favoritas entre los mendocinos para celebrar Halloween. Michael Myers de la película "Halloween" (1978)

Como el Samhain era la celebración de los espíritus y con la religión cristiana se transformó en la víspera de todos los santos, el nombre en inglés “All Hallow’s Eve” finalmente derivó al de “Halloween”, con el que se conoce y celebra hasta estos tiempos.

Los inmigrantes irlandeses trasladaron esta versión religiosa a los Estados Unidos. Pero la antigua costumbre fue perdiendo su criterio católico y en su lugar se celebra la noche del terror, de las brujas y los fantasmas, donde abundan las calabazas talladas, zombis, monstruos y los esqueletos colgantes, como también los disfraces.

Se sospecha entonces que el uso de las máscaras y los disfraces en Halloween era para ahuyentar a los espíritus malignos. Además, se llevaban a cabo ritos purificadores.

Qué significa "dulce o truco" en Halloween

La frase en sí presenta una elección o una amenaza juguetona:

"Dulce" (Treat): se refiere a la golosina o regalo que se espera recibir. Es la opción deseada y la recompensa.

"Truco" (Trick): es una travesura o broma que los chicos harán si no reciben el "dulce", una amenaza simbólica y divertida, ya que las bromas modernas suelen ser inofensivas.

