La Iglesia de Mendoza y un especial llamado en Halloween: "Más que pelear, tenemos que acentuar la santidad"

Históricamente, en Mendoza , Argentina y en el mundo, la visión de la Iglesia Católica respecto al Halloween ha sido más bien crítica . Y es que, desde sus orígenes, se trata de una festividad pagana y en la que los pueblos celtas encabezaban ceremonias y ritos con los que intentaban mantener alejados a los espíritus del "mundo de los vivos".

Con el pasar de los años -y, principalmente, con la apropiación cultural de esta celebración por parte de la sociedad estadounidense-, el Halloween se tornó mucho más comercial . No obstante, las tradiciones de disfrazarse y decorar casas y espacios con motivos terroríficos se mantienen . Y, aunque cada vez es más aceptado a nivel social -incluso en países donde antes ni siquiera se hablaba del tema, como Argentina-, la Iglesia sostiene sus reservas y observaciones .

"Nuestra posición, más que pelear con Halloween, es la de acentuar la santidad y dar ínfulas a las personas santas en las comunidades . Debemos acentuar el llamado a la santidad de los cristianos, unido al reflejo de amor y gratitud para con los fieles difuntos", resumió el cura y vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis .

De Benedectis resaltó que es fundamental concebir al Halloween en sintonía con las otras conmemoraciones que lo rodean (1 de noviembre, Día de los Santos y 2 de noviembre, Día de los Muertos) y poder honrar la santidad y a los seres queridos que ya no están.

"Insistimos más en el testimonio que nos dan los santos para nuestras vidas, para que seamos también mejores ciudadanos, mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores amigos, y que realmente nuestra vida mejore, la nuestra y de nuestro entorno ", indicó el religioso.

"Hay que entender que realmente el llamado de los santos es que todos podamos vivir y convivir en santidad, eso nos va a hacer mucho bien", resumió.

Marcelo De Benedectis.png

Sin embargo -y aunque se mostró más tolerante y menos "combativo" con la decisión de celebrar el Halloween (esta noche, 31 de octubre)-, De Benedectis dejó en claro la visión de la iglesia.

"Hay un poco más de tolerancia que antes, pero sin abandonar el contenido que queremos difundir. No queremos confrontar, pero queremos insistir en que se mantenga el espíritu de conmemorar a todos los santos y a los difuntos. Y entender que la muerte no es el fin de nada, sino un nuevo comienzo", reafirmó De Benedectis.

Además, el sacerdote resaltó que, en el caso de los más niños, no quedan dudas de que su acercamiento al Halloween viene por el lado de los dulces y caramelos que se reparten esa noche, sumado a la felicidad de disfrazarse. Y que esto es acompañado, con entusiasmo, por los padres.

La inspiración en los santos y la memoria de los muertos

Para el vocero del Arzobispado de Mendoza, el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) no debería ser solo un llamado a recordar precisamente a los santos, sino buscar que ellos sean testigos y empujen a la gente a una vida de plenitud en pilares como el amor, la vida, la justicia y la paz.

Historias del silencio La Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos en memoria de los fallecidos. El Cementerio Municipal de la Ciudad de Mendozane una gran importancia en su historia, arte fúnebre, también la arquitectura, la simbología y los epitafios Historias del silencio La Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos en memoria de los fallecidos. El Cementerio Municipal de la Ciudad de Mendozane una gran importancia en su historia, arte fúnebre, también la arquitectura, la simbología y los epitafios de mausoleos, tumbas, lápidas y criptas Foto: Orlando Pelichotti

"Es como esa niña a la que, en catequesis, le preguntaron qué eran para ella los santos, y ella -recordando los vitrales de la iglesia con las figuras de ellos- contestó que era por donde entra la luz a la iglesia. ¡Y en cierto modo, los santos son eso! Por donde entra la luz", reflexionó De Benedectis.

Respecto a la memoria de los difuntos (que se conmemora cada 2 de noviembre), el vocero de la Iglesia mendocina también es un momento para recordar a hombres y mujeres que ya no están.

"Pero no solo consiste en recordarlos en el altar, sino en honrarlos. Debemos tener una mirada llena de esperanza", concluyó.