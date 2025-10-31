Cómo hacer fácil el disfraz de las Guerreras K-pop para Halloween

Llegó Halloween , pero entre vampiros y fantasmas, hay un nuevo grupo dispuesto a robarse todas las miradas: las Guerreras K-pop , protagonistas de la película de Netflix .

Si tus favoritas son Rumi , Mira y Zoey , y no parás de cantar Golden de Huntrix o Soda Pop de los Saja Boys, prestá atención a la siguiente propuesta. Te contamo s cómo armar paso a paso el disfraz más buscado de 2025, inspirado en las cazadoras de demonios que conquistaron el cine y las redes.

Uno de los momentos más recordados de la película es cuando las tres protagonistas se unen para cantar Golden. Esa escena no solo se volvió tendencia entre los fans, sino que también impuso un estilo que hoy domina las fiestas de Halloween.

Recrear el atuendo es mucho más fácil de lo que parece:

Con esas prendas ya tendrás la base de tu disfraz.

No obstante, si querés darle un toque más auténtico, sumá un cinturón dorado, cadenas decorativas y algunos detalles metálicos para resaltar la silueta y captar la esencia de las cazadoras de demonios.

Agregá brillantina o perlas doradas al saco o al top. Además de resaltar bajo las luces, te acercará aún más al vestuario oficial del grupo de las guerreras.

El toque final: cómo recrear el cabello de las Guerreras K-pop

Uno de los sellos más distintivos de las Guerreras K-pop es su cabello vibrante.

El de Rumi, con su tono violeta brillante, se convirtió en el favorito de los fans. Tenés que armar una trenza, que se consigue postiza fácilmente en cualquier bazar chino o tienda.

Mira usa dos colas largas para atar su pelo. Mirá el siguiente video de TikTok para recrearlo:

En tanto, Zoey lleva dos colas altas que parecen antenas y un par de mechones cortos y ondulados que enmarcan su rostro.

Para completar el look, podés inspirarte en distintos tutoriales de peinados creados por influencers que enseñan a lograr esos tonos intensos y peinados con volumen y movimiento, perfectos para una noche de fiesta.