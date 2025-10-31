31 de octubre de 2025 - 12:12

Decoración de Halloween con materiales reciclados: ideas económicas para hacer en casa

Aprovechar objetos cotidianos para crear ambientes terroríficos es la tendencia que crece en época de Halloween.

Halloween es un momento ideal para reciclar.

Halloween es un momento ideal para reciclar.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas atractivas

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas atractivas

Por Andrés Aguilera
Las recetas más simples transforman la comida con pocos ingredientes y gran nutrición.

La pasta sin harina ni huevo que sorprende por su sabor: solo tres ingredientes naturales

Por Ignacio Alvarado

Especialistas en diseño destacan que reutilizar objetos comunes es la clave para lograr espacios temáticos originales y accesibles. Esta corriente no solo ayuda a cuidar el medio ambiente, sino que también se adapta a quienes buscan decorar con creatividad y sin gastar demasiado.

Halloween
Halloween es un momento ideal para reciclar.

Halloween es un momento ideal para reciclar.

Según datos de goodhousekeeping.com, las búsquedas en Internet relacionadas con "decoraciones caseras para Halloween" han aumentado un 30 % en los últimos meses, reflejando el interés creciente en este tipo de propuestas.

Halloween es una gran opción para reciclar

Halloween se presenta así como una oportunidad perfecta para explotar la imaginación y transformar el hogar con ambientaciones temáticas, logrando un efecto escalofriante que no impacte el bolsillo. Las ideas DIY permiten aprovechar recursos disponibles y personalizar cada detalle.

Halloween
Halloween es un momento ideal para reciclar.

Halloween es un momento ideal para reciclar.

Entre las propuestas más populares se encuentran decorar con papel reciclado, usar botellas y frascos para crear lámparas tenebrosas, y confeccionar figuras con materiales reutilizados. Este enfoque combina originalidad y responsabilidad ambiental, ideal para quienes valoran ambas cosas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las chapas termoacústicas transforman la arquitectura del hogar con diseño, ahorro y durabilidad.

Las casas modernas están cambiando sus techos: el nuevo material que se está usando

Por Ignacio Alvarado
ideal para la decoracion de halloween: 4 ideas para reciclar en tu casa sin gastar de mas

Ideal para la decoración de Halloween: 4 ideas para reciclar en tu casa sin gastar de más

Por Redacción
Recicla los rollos de papel higiénico y quitá el mal olor de tu placard.

Solo con rollos de papel higiénico: cómo reciclar y renovar la decoración de tu casa sin gastar de más

Por Redacción
las alfombras pesadas ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana mas fuerza es mucho mas elegante

Las alfombras pesadas ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante

Por Andrés Aguilera