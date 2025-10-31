Decoración de Halloween con materiales reciclados: ideas económicas para hacer en casa

Especialistas en diseño destacan que reutilizar objetos comunes es la clave para lograr espacios temáticos originales y accesibles. Esta corriente no solo ayuda a cuidar el medio ambiente, sino que también se adapta a quienes buscan decorar con creatividad y sin gastar demasiado.
Según datos de goodhousekeeping.com, las búsquedas en Internet relacionadas con "decoraciones caseras para Halloween" han aumentado un 30 % en los últimos meses, reflejando el interés creciente en este tipo de propuestas.
Halloween es una gran opción para reciclar
Halloween se presenta así como una oportunidad perfecta para explotar la imaginación y transformar el hogar con ambientaciones temáticas, logrando un efecto escalofriante que no impacte el bolsillo. Las ideas DIY permiten aprovechar recursos disponibles y personalizar cada detalle.
Entre las propuestas más populares se encuentran decorar con papel reciclado, usar botellas y frascos para crear lámparas tenebrosas, y confeccionar figuras con materiales reutilizados. Este enfoque combina originalidad y responsabilidad ambiental, ideal para quienes valoran ambas cosas.