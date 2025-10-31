31 de octubre de 2025 - 11:51

Las casas modernas están cambiando sus techos: el nuevo material que se está usando

La nueva tendencia en arquitectura y hogar combina bajo costo, durabilidad y ahorro; reemplaza las tejas tradicionales.

Las chapas termoacústicas transforman la arquitectura del hogar con diseño, ahorro y durabilidad.



Por Ignacio Alvarado

El hogar moderno está dejando atrás las tradicionales tejas de cerámica o cemento para dar paso a un nuevo protagonista: las chapas termoacústicas. Este material innovador no solo cuesta la mitad, sino que además ofrece ventajas en aislamiento térmico, durabilidad y mantenimiento, convirtiéndose en la opción preferida de arquitectos y constructores en proyectos contemporáneos.

Según un informe de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el uso de chapas termoacústicas creció un 45% en los últimos tres años, especialmente en viviendas familiares y desarrollos sustentables. Su éxito se debe a su estructura de doble capa con núcleo aislante de poliuretano o poliestireno expandido, lo que permite mantener una temperatura más estable dentro del hogar y reducir el consumo de energía.

Las chapas termoacústicas transforman la arquitectura del hogar con diseño, ahorro y durabilidad.

A diferencia de la teja tradicional, que requiere estructuras pesadas y una colocación más lenta, este nuevo sistema se instala de manera rápida y segura. Su peso liviano reduce los costos de construcción y facilita el transporte, lo que también impacta positivamente en el presupuesto final. Además, su durabilidad supera los 25 años con un mantenimiento mínimo, ya que resiste la corrosión, el granizo y la humedad.

Las chapas termoacústicas transforman la arquitectura del hogar con diseño, ahorro y durabilidad.

Ventajas y diseño adaptable de esta arquitectura

Uno de los puntos más destacados de este material es su capacidad de ahorro energético. Gracias a su poder aislante, disminuye la necesidad de calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano. Esto se traduce en facturas de luz más bajas y una huella ambiental mucho menor.

En el plano estético, las nuevas chapas ofrecen acabados que imitan texturas y colores de tejas clásicas, pero también se adaptan a diseños minimalistas, industriales o sustentables. Su versatilidad hace que sean elegidas tanto en casas rurales como en viviendas urbanas de alta gama.

Las chapas termoacústicas transforman la arquitectura del hogar con diseño, ahorro y durabilidad.

El cambio de paradigma ya está en marcha: las casas modernas buscan materiales inteligentes, económicos y ecológicos. Y las chapas termoacústicas representan esa evolución: un techo que combina estilo, resistencia y ahorro.

