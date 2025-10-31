31 de octubre de 2025 - 12:30

Las macetas comunes pasaron de moda: el tipo de jardín interior que se impone en los departamentos

El jardín vertical es la nueva forma de tener plantas en departamentos pequeños. Aporta frescura, diseño y ahorro de espacio.

Las macetas comunes pasaron de moda el tipo de jardín interior que se impone en los departamentos
Por Andrés Aguilera

Según expertos en cuidado del jardín y plantas de interior, esta modalidad ofrece soluciones sostenibles, fáciles de mantener y visualmente impactantes.

Jardín vertical: el nuevo concepto verde para interiores

El jardín vertical aprovecha las paredes o estructuras colgantes para colocar plantas en altura, generando una sensación de amplitud.

Este sistema no sólo decora, sino que también mejora la calidad del aire, regula la humedad y reduce el calor interior.

Las macetas comunes pasaron de moda el tipo de jardín interior que se impone en los departamentos

En departamentos sin balcones o con poca luz, es una opción ideal para mantener la naturaleza dentro de casa.

Su instalación puede hacerse con paneles modulares, estructuras de madera reciclada o sistemas hidropónicos.

Según especialistas en jardinería, lo importante es ubicarlo en una zona con buena luz indirecta y ventilación adecuada.

Las macetas comunes pasaron de moda el tipo de jardín interior que se impone en los departamentos

Qué plantas funcionan mejor en jardines verticales

Las especies que mejor se adaptan son las suculentas, helechos, potos, fitonias, singonios y philodendros.

Todas ellas toleran la vida interior, requieren poca tierra y mantienen su color durante todo el año. Es recomendable combinar texturas y tonos de verde para lograr un efecto visual armónico.

También podés incluir variedades aromáticas, como menta, romero o albahaca, que aportan frescura y perfume.

Mantenerlas saludables es simple: basta con regar sin exceso, usar un sustrato con buen drenaje y limpiar las hojas una vez por semana.

Cómo mantenerlo siempre verde y equilibrado

La clave de un jardín vertical duradero está en la constancia. Revisar periódicamente el drenaje, evitar encharcar las raíces y rotar las especies según la temporada mantiene el equilibrio natural.

Un buen truco es aplicar fertilizante líquido cada quince días para fortalecer las hojas.

Además, conviene podar con cuidado las ramas que crecen demasiado, asegurando una forma uniforme.

Las macetas comunes pasaron de moda el tipo de jardín interior que se impone en los departamentos

Si el jardín se ubica junto a una ventana, es importante girar las plantas cada tanto para que todas reciban luz pareja.

Recomendación final

Un jardín interior vertical no sólo embellece el hogar: también mejora el bienestar y reduce el estrés.

Con un mantenimiento mínimo, convierte cualquier departamento en un espacio vivo y relajante.

Si querés inspirarte con ideas prácticas y consejos sobre diseño verde, podés explorar más sobre jardinería y decoración natural en cuidado del jardín y plantas de interior.

